С сегодняшнего дня в украинских школах начинают экспериментальный проект 12-летней школы. Об этом сообщил глава Комитета образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
Не так, как в России: в украинских школах запускают экспериментальный проект
Предусмотрены два направления обучения: академическое и профессиональное.
Академическое направление — более теоретическое, ориентированное на подготовку к поступлению в вуз.
Профессиональное направление – сочетает полное среднее образование с получением профессии. Учащиеся параллельно приобретают практические навыки, позволяющие после школы уже работать по специальности.
Экспериментальный проект продлится до 1 сентября 2027 года.
Порядок проведения эксперимента еще не обнародован, но соответствующее решение Кабмин уже принял. Экспериментальный проект продлится до 1 сентября 2027 года.
"Академические лицеи различного толка будут более углубленно готовить учащихся по избранному ими профилю. Ребенок сможет выбрать профиль, к которому у него есть талант, который он лучше понимает. Например, гуманитарный или естественный. Сфокусировать внимание на изучении дисциплин именно этого направления.
Это позволит концентрироваться на главном. Не перегружайте ребенка, сохраняя его физическое и ментальное здоровье, развивая его лучшие способности", — подчеркнул Сергей Бабак.
Также отмечается, что старшая профильная школа в плановом формате даст ребенку возможность подготовиться к поступлению к тому вузу, который он избрал, который соответствует его намерениям и способностям. Кроме того, это позволит естественным путем (в перспективе) уменьшить бакалавриат с 4-летнего на 3-летний.
