С сегодняшнего дня в украинских школах начинают экспериментальный проект 12-летней школы. Об этом сообщил глава Комитета образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Не так, как в России: в украинских школах запускают экспериментальный проект

" На сегодняшний день 11-летняя система обучения остается в России, Беларуси и Украине. 12-летняя – общепринятая по всей Европе. Этот эталон приняла и Америка. Но главное, конечно, не только символизм. А то, что европейцы начнут признавать наши школьные аттестаты ", – отметил председатель Комитета.

Предусмотрены два направления обучения: академическое и профессиональное.

Академическое направление — более теоретическое, ориентированное на подготовку к поступлению в вуз.

Профессиональное направление – сочетает полное среднее образование с получением профессии. Учащиеся параллельно приобретают практические навыки, позволяющие после школы уже работать по специальности.

Экспериментальный проект продлится до 1 сентября 2027 года.

"Академические лицеи различного толка будут более углубленно готовить учащихся по избранному ими профилю. Ребенок сможет выбрать профиль, к которому у него есть талант, который он лучше понимает. Например, гуманитарный или естественный. Сфокусировать внимание на изучении дисциплин именно этого направления. Это позволит концентрироваться на главном. Не перегружайте ребенка, сохраняя его физическое и ментальное здоровье, развивая его лучшие способности", — подчеркнул Сергей Бабак.

Также отмечается, что старшая профильная школа в плановом формате даст ребенку возможность подготовиться к поступлению к тому вузу, который он избрал, который соответствует его намерениям и способностям. Кроме того, это позволит естественным путем (в перспективе) уменьшить бакалавриат с 4-летнего на 3-летний.

" В 2027 году эта система станет реальностью в масштабах всей страны. Через несколько дней начнется тестирование нового формата. Это важно для перехода на евростандарт образования. Чтобы к этому были готовы все: и учащиеся, и учителя, и родители ", – подчеркнул нардеп.

