Названа самая популярная специальность 2024 года: кем хотят быть украинские студенты

Согласно данным информационной системы "Вступ.ОСВІТА.UA", наибольший интерес среди абитуриентов вызвали специальности "Психология", "Менеджмент" и "Филология". Рейтинг был составлен на основе количества поданных заявлений для получения степени бакалавра или магистра за 2024 год.



Украинские студенты. Фото из открытых источников

Наиболее популярной специальностью для украинских студентов стала "Психология", на которую подано 49 782 заявления. На втором месте оказался "Менеджмент" с 47 813 заявлениями, а тройку лидеров замыкает "Филология" – 44 663 заявления.

Наиболее популярные специальности среди студентов в 2024 году:

— "Психология" – 49 782 заявления;

— "Менеджмент" – 47 813 заявления;

— "Филология" – 44 663 заявления;

— "Право" – 40 265 заявления;

— "Компьютерные науки" – 33 121 заявления.

Несмотря на то, что эти пять специальностей были самыми популярными в 2023 году, наблюдаются некоторые изменения в предпочтениях студентов. Прошлогодний лидер рейтинга по количеству заявлений — "Право", получил на 17 тысяч меньше заявлений по сравнению с 2023 годом. Также значительно уменьшилось количество заявлений на специальность "Компьютерные науки" – на 10 тысяч меньше.

Система "Вступ.ОСВІТА.UA" также назвала наименее популярную специальность среди украинских студентов — всего 12 заявлений поступило на "Управление информационной безопасностью".

Наименее популярные специальности среди студентов в 2024 году:

— "Судостроение" – 217 заявлений;

— "Общественное здоровье" – 163 заявления;

— "Религиоведение" — 62 заявления;

— "Управление информационной безопасностью" – 12 заявлений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что студенты могут получить гранты за обучение.

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