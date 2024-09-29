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Названа самая популярная специальность 2024 года: кем хотят быть украинские студенты

Опубликован рейтинг специальностей в вузах по количеству поданных заявлений за 2024 год.

сегодня, 12:45
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Автор:
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Slava Kot

Согласно данным информационной системы "Вступ.ОСВІТА.UA", наибольший интерес среди абитуриентов вызвали специальности "Психология", "Менеджмент" и "Филология". Рейтинг был составлен на основе количества поданных заявлений для получения степени бакалавра или магистра за 2024 год.

Названа самая популярная специальность 2024 года: кем хотят быть украинские студенты

Украинские студенты. Фото из открытых источников

Наиболее популярной специальностью для украинских студентов стала "Психология", на которую подано 49 782 заявления. На втором месте оказался "Менеджмент" с 47 813 заявлениями, а тройку лидеров замыкает "Филология" – 44 663 заявления.

Наиболее популярные специальности среди студентов в 2024 году:

  • — "Психология" – 49 782 заявления;
  • — "Менеджмент" – 47 813 заявления;
  • — "Филология" – 44 663 заявления;
  • — "Право" – 40 265 заявления;
  • — "Компьютерные науки" – 33 121 заявления.

Несмотря на то, что эти пять специальностей были самыми популярными в 2023 году, наблюдаются некоторые изменения в предпочтениях студентов. Прошлогодний лидер рейтинга по количеству заявлений — "Право", получил на 17 тысяч меньше заявлений по сравнению с 2023 годом. Также значительно уменьшилось количество заявлений на специальность "Компьютерные науки" – на 10 тысяч меньше.

Система "Вступ.ОСВІТА.UA" также назвала наименее популярную специальность среди украинских студентов — всего 12 заявлений поступило на "Управление информационной безопасностью".

Наименее популярные специальности среди студентов в 2024 году:

  • — "Судостроение" – 217 заявлений;
  • — "Общественное здоровье" – 163 заявления;
  • — "Религиоведение" — 62 заявления;
  • — "Управление информационной безопасностью" – 12 заявлений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что студенты могут получить гранты за обучение.

Также "Комментарии" писали о том, сколько стоит образование в лучших университетах Украины.



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Источник: https://osvita.ua/consultations/92712/
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