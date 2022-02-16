Народные депутаты зарегистрировали законопроект об отмене ГИА для учащихся: что известно

11 февраля на сайте Верховной Рады народные депутаты зарегистрировали законопроект №7037. В документе говорится об отмене государственной итоговой аттестации для школьников в 2022 году.

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Законопроект предусматривает изменения в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением COVID-19".

Согласно предложенным нововведениям, учащихся, заканчивающих 11 класс в 2022 году, освободят от прохождения государственной итоговой аттестации. Также они смогут сдать ГИА, в том числе в форме ВНО, по собственному желанию.

"Установить, что в связи с осуществлением мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, завершающие получение полного общего среднего образования в 2021/2022 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации... (они — ред.) имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", — говорится в тексте законопроекта.

То есть предлагается обратиться к правилам, действовавшим в 2020 и 2021 годах относительно ГИА в школах. Тогда ученики могли получить итоговую годовую оценку и не сдавать ГИА, сдавать экзамены в школе или в форме ВНО.



По данным Украинского центра оценки качества образования, больше всего выпускников выбрали для сдачи ВНО математику (40 898 человек), историю Украины (35 702 человека), украинскую и литературу (33 378 человек), географию (24 468), английский (21 999) и биологию (16115). В этом году будут сдавать ГИА в форме тестов более 200 тысяч выпускников, а ВНО – 327 тысяч.

Как сообщал портал "Комментарии", на сайте президента 31 января зарегистрирована петиция от граждан №22/133870-эп "Отмена обязательного ГИА 2022 для учащихся 4, 9 и 11 классов".

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