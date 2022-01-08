На страницах Библии нашли «секретный код»: что известно

Самая главная и в то же время наиболее почитаемая книга всех христиан – это Библия. В ней мы ищем ответы на главные вопросы в нашей жизни и судьбе всего человечества. Но некоторые исследователи говорят, что в Священном Писании есть зашифрованные послания, с помощью которых можно узнать значимые события.

В Библии нашли секретный код / Фото: goodfon

Израильский математик Элияху Рипс при изучении Библии нашел "секретный код" и благодаря ему ученые смогли уже предсказать несколько драматических событий, которые якобы произошли в точности с предсказаниями, найденными на страницах книги. Об этом рассказал американский журналист Майкл Дрознин. По его словам, в Библии "зашифрованы" такие события, как убийство израильского политического деятеля Ицхака Рабина (1995 год), братьев Кеннеди, а также Мировая война и другие.

Единомышленники американского специалиста говорят, что в Священном Писании даже есть упоминание о пандемии коронавирусной инфекции, которая в 2020 году обрушилась на мир и до сих пор не сбавляет обороты. Также указано, что пришла она из Уханя (Китай).

Однако, официальная наука подобных заявлений математика не признает. Никто точно не знает возраст дошедших до нас древних рукописей.

Богослов Андрей Кураев отметил, что единого текста Ветхого Завета не существует и при воспроизведении рукописной книги текст "дышит", меняются грамматические формы, пропускаются буквы. По его словам, работая с современным текстом и отдаляя определенные буквы в нем, тоже можно найти что-то "осмысленное". Можно попытаться найти какой-то секретный код, то он не будет иметь значения в научном мире. Скорее всего, как говорит Кураев, это будет мифология, близкая к исторической области.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Германии переписали Библию ради молодого поколения.

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