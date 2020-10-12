Мужчины и женщины ищут похожие лица: ученые рассказали, как создаются браки

Бытует мнение, что люди, долгое время живущие в одном браке, становятся внешне похожими друг на друга. Данная гипотеза появилась в 80-х годах прошлого столетия, и до сих пор не было ни подтверждена, ни опровергнута. Об этом пишет The Guardian.

Фото: Grant Pollard/Invision/AP

Изучить данный вопрос с научной точки зрения решили ученые Стэндфордского университета. В эксперименте они проанализировали несколько тысяч фотографий супругов, используя специальные технологии для этого.

"Это то, во что верят люди, и нам это было любопытно. Наша первоначальная цель заключалась в том, что, если лица людей со временем становятся похожи, то мы хотели выяснить, в каких именно чертах", — сказал Пин Пин Ти-Макорн, аспирант Стэнфордского университета.

Женщина совместно со своими коллегами сопоставила более 500 фото супругов. Итак, чтобы выяснить, приобрели ли лица партнеров некую схожесть, исследователи показали добровольцам фотографию "целевого" человека в сопровождении шести других лиц, одно из которых было партнером "целевого фото", а другие пять лиц были выбраны случайным образом. Затем они просили опрашиваемого указать на сходство лица человека с "целевого" фото с каким-либо одним из шести представленных. Затем ту же задачу выполняла передовая программа распознавания лиц.

Ученые пришли к выводу, что партнеры не становятся похожими со временем, но, тем не менее они имеют намного больше общего между собой нежели случайные пары.

Так, результаты опыта демонстрируют, что такие звездные пары, как Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер, Жизель Бюндхен и Том Брэди, со временем не станут более похожими, но они изначально имели внешние сходства.

В то же время, покойный психолог Роберт Зайонц из Мичиганского университета провел подобный опыт в 1987 году. Тогда добровольцы оценили несколько дюжин изображений супружеских партнеров. Исходя из результатов, ученый пришел к выводу, что, чем длиннее длился брак, тем более похожей становилась внешность партнеров. И чем счастливее был этот брак, тем эффект был заметнее.

Также Стэнфордские ученые считают, что на появление схожести во внешности может играть роль, например, диета, образ жизни, совместные увлечения и общение.

Так что Ти-Макорн и ее команда сделали вывод, что люди подбирают партнеров, исходя из общих интересов, жизненных ценностей и увлечении, а также по схожести внешности. Причем делают это несознательно.



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