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Главная Новости Общество наука и обучение Могут ли отменить ВНО-2021 из-за пика COVID-19: заявление МОН
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Могут ли отменить ВНО-2021 из-за пика COVID-19: заявление МОН

В МОН сообщили, когда в этом году начнется ВНО

сегодня, 18:22
Автор:

Таисия Ерохина

Внешнее независимое оценивание в 2021 году состоится по плану, даже в условиях усиленных карантинных ограничений из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки Украины на официальном сайте.

Могут ли отменить ВНО-2021 из-за пика COVID-19: заявление МОН

Фото из открытых источников

В Минобразования заверили, что пробное, основная и дополнительная сессии ВНО-2021 пройдут в запланированные сроки независимо от уровня эпидемической опасности в регионах. Отмечается, что такое правило предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины. Соответствующие изменения в нее правительство приняло вчера, 22 марта.

Так, во время карантина в Украине разрешено проведение мероприятий по оценке качества образования, осуществление которых относится к задачам Украинского центра оценивания качества образования и его региональных подразделений.

Кроме ВНО говорится о вступительных испытаниях, если используются организационно-технологические процессы осуществления ВНО.

Уже известно, какой будет график проведения ВНО в этом году. Расписание сессий и перечень всех дат опубликован на сайте МОН.

Могут ли отменить ВНО-2021 из-за пика COVID-19: заявление МОН - фото 2
Могут ли отменить ВНО-2021 из-за пика COVID-19: заявление МОН - фото 3

Напомним, с 2022 года украинские школьники средней школы будут учиться по новой программе. Произойдет это в рамках реформы "Новой Украинской школы".

Как ранее сообщалось, украинские подростки, которые относят себя к ЛГБТ-сообществу, часто страдают от недоразумений, гомофобии и буллинга во время обучения. Об этих результатах свидетельствует проект Нацисследования школьной среды в Украине. Участие в опросе приняли школьники в возрасте от 13 до 18 лет — всего 1743 человека. Главным условием исследования было пребывание ребенка в школе в течение прошлого, 2019-2020, учебного года, а также идентификация себя, как лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией.


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Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/zno-2021-vidbudetsya-u-zaplanovani-termini-probne-testuvannya-projde-10-kvitnya-osnovna-sesiya-rozpochnetsya-21-travnya
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