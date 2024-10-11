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Министр образования взволнован выездом за границу школьников 10-11 классов: в большинстве своем это мальчики

Что именно детям может предложить Минобразования, Лисовой рассказал в Верховной Раде

сегодня, 13:16
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Недилько Ксения

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой взволнован ситуацией с выездом за границу школьников, особенно мальчиков, обучающихся в 10 и 11 классах. Об этом министр сообщил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу, прямую трансляцию которой в YouTube ведет народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), информирует портал "Комментарии".

Министр образования взволнован выездом за границу школьников 10-11 классов: в большинстве своем это мальчики

Иллюстративное фото

"Что касается выезда. Я разделяю вашу тревогу. Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах много детей, особенно мальчиков, уезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине разными способами", — отметил Лисовой.

Министр подчеркнул, что ключевое, что Минобразования должно им предложить, — это качественное профессиональное, предвысшее и высшее образование, которое будет побуждать их оставаться в стране.

Также он подчеркнул, что западное образование частично мифологизировано, а те вузы, в которые едут украинские дети, не лучше отечественных региональных учреждений высшего образования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Количество поляков, считающих, что их страна должна принимать украинских беженцев, достигло рекордно низкого показателя — только каждый второй поляк поддерживает беженцев из Украины. Кроме того, большинство поляков считают, что украинские мужчины призывного возраста должны вернуться в Украину.

Согласно опросу национального статистического управления Польши (CBOS), 53% поляков считают, что Польша должна принимать беженцев из Украины. Это самый низкий показатель с самого начала полномасштабного вторжения. В феврале 2022 года 94% поляков поддерживали прием украинских беженцев. Кроме того, в первый год войны этот показатель не падал ниже 80%.



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