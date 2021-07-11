logo
Русский Українська

BTC/USD

33956.28

ETH/USD

2140.66

LTC/USD

134.26

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

32.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Миллиардер Ричард Брэнсон осуществил первый полет в космос: как это было
commentss НОВОСТИ Все новости

Миллиардер Ричард Брэнсон осуществил первый полет в космос: как это было

Полет Брэнсона в космос длился чуть больше часа

сегодня, 20:54
Автор:

Татьяна Веремеева

Ричард Брэнсон стал первым человеком, отправившимся в космос на борту ракеты, в строительство которой он вкладывал средства. Сверхзвуковой космический самолет, разработанный его компанией Virgin Galactic, поднялся в небо над Нью-Мексико рано утром в воскресенье. На борту были сам Брэнсон и трое других членов экипажа.

Миллиардер Ричард Брэнсон осуществил первый полет в космос: как это было

Ричард Брэнсон побывал в космосе

Брэнсон вместе с сотрудниками Virgin Galactic Бет Мозес, Колином Беннеттом и Сиришей Бандлой, а также пилотами Дейвом Маккеем и Майклом Масуччи отправились в полет на борту SpaceShipTwo – крылатого самолета с одним ракетным двигателем, на разработку которого компания потратила почти два десятилетия, еще до рассвета.

Корабль поднялся в небо в 8:30 утра по местному времени и поднялся в воздух примерно на 15 км. Сразу после 9:15 SpaceShipTwo отделился от своего материнского корабля и на мгновение упал, прежде чем его двигатель ожил, и вновь запустил двигатели.

Этот полет стал лишь четвертым испытательным полетом транспортного средства, достигшего края космоса.

Взлет SpaceShipTwo сопровождался в типичной для Брэнсона манере – вечеринкой высокого уровня с участием друзей, семьи, сотрудников и несколькх важных персон.

Ранее в воскресенье Брэнсон опубликовал в Твиттере свою фотографию, на которой он болтается с босоногим Илоном Маском.

Отметим, космический корабль New Shepard компании Blue Origin конкурента Брэнсона Джефа Безоса 20 июля 2021 года осуществит первый суборбитальный космический полет. 

Напомним, в Сети появилось видео выхода китайских астронавтов в открытый космос.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2021/07/11/tech/richard-branson-virgin-galactic-space-flight-scn/index.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ