Миллиардер Ричард Брэнсон осуществил первый полет в космос: как это было

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Татьяна Веремеева
Ричард Брэнсон стал первым человеком, отправившимся в космос на борту
ракеты, в строительство которой он вкладывал средства. Сверхзвуковой
космический самолет, разработанный его компанией Virgin Galactic, поднялся в
небо над Нью-Мексико рано утром в воскресенье. На борту были сам Брэнсон и трое
других членов экипажа.
Ричард Брэнсон побывал в космосе
Брэнсон вместе с сотрудниками Virgin Galactic Бет Мозес, Колином Беннеттом
и Сиришей Бандлой, а также пилотами Дейвом Маккеем и Майклом Масуччи
отправились в полет на борту SpaceShipTwo – крылатого самолета с одним ракетным
двигателем, на разработку которого компания потратила почти два десятилетия,
еще до рассвета.
Корабль поднялся в небо в 8:30 утра по местному времени и поднялся в воздух
примерно на 15 км. Сразу после 9:15 SpaceShipTwo отделился от своего
материнского корабля и на мгновение упал, прежде чем его двигатель ожил, и вновь
запустил двигатели.
Этот полет стал лишь четвертым испытательным полетом транспортного
средства, достигшего края космоса.
Взлет SpaceShipTwo сопровождался в типичной для Брэнсона манере – вечеринкой
высокого уровня с участием друзей, семьи, сотрудников и несколькх важных
персон.
Ранее в воскресенье Брэнсон опубликовал в Твиттере свою фотографию, на которой он болтается с босоногим Илоном Маском.
Отметим, космический корабль New Shepard компании Blue Origin конкурента Брэнсона Джефа Безоса 20 июля 2021 года осуществит первый суборбитальный космический полет.
Напомним, в Сети появилось видео выхода китайских астронавтов в открытый космос.
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