Миллиардер Ричард Брэнсон осуществил первый полет в космос: как это было

Ричард Брэнсон стал первым человеком, отправившимся в космос на борту ракеты, в строительство которой он вкладывал средства. Сверхзвуковой космический самолет, разработанный его компанией Virgin Galactic, поднялся в небо над Нью-Мексико рано утром в воскресенье. На борту были сам Брэнсон и трое других членов экипажа.



Ричард Брэнсон побывал в космосе

Брэнсон вместе с сотрудниками Virgin Galactic Бет Мозес, Колином Беннеттом и Сиришей Бандлой, а также пилотами Дейвом Маккеем и Майклом Масуччи отправились в полет на борту SpaceShipTwo – крылатого самолета с одним ракетным двигателем, на разработку которого компания потратила почти два десятилетия, еще до рассвета.

Корабль поднялся в небо в 8:30 утра по местному времени и поднялся в воздух примерно на 15 км. Сразу после 9:15 SpaceShipTwo отделился от своего материнского корабля и на мгновение упал, прежде чем его двигатель ожил, и вновь запустил двигатели.

Этот полет стал лишь четвертым испытательным полетом транспортного средства, достигшего края космоса.

Взлет SpaceShipTwo сопровождался в типичной для Брэнсона манере – вечеринкой высокого уровня с участием друзей, семьи, сотрудников и несколькх важных персон.

Ранее в воскресенье Брэнсон опубликовал в Твиттере свою фотографию, на которой он болтается с босоногим Илоном Маском.

Отметим, космический корабль New Shepard компании Blue Origin конкурента Брэнсона Джефа Безоса 20 июля 2021 года осуществит первый суборбитальный космический полет.

Напомним, в Сети появилось видео выхода китайских астронавтов в открытый космос.

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