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Главная Новости Общество наука и обучение Магнитные бури в июле 2021: какие дни будут самые тяжелые
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Магнитные бури в июле 2021: какие дни будут самые тяжелые

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН рассказали, в какие дни будут магнитные бури в июле 2021 года

сегодня, 10:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Второй месяц лета не обойдется без магнитных бурь, но по прогнозам экспертов, ожидается их не много и геомагнитные удары не должны быть мощными.

Магнитные бури в июле 2021: какие дни будут самые тяжелые

магнитные бури в июле 2021 (фото из открытых источников)

Согласно данным Лаборатории рентгеновский астрономии Солнца ФИАН в текущем месяце ожидаются всего две солнечные вспышки. Одна из них произойдет в это воскресенье, 4 июля, а вторая — 12-13 числа. В эти дни ухудшение самочувствия могут наблюдать метеозависимые люди, они могут жаловаться на повышенную усталость, слабость, головную боль, бессонница, раздражительность и резкие перепады настроения.

Чтобы облегчить самочувствие, эксперты рекомендуют, в дни, когда магнитосфера будет в возбужденном состоянии, уменьшить физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций, отказаться от употребления алкогольных напитков и жирной пищи, в том числе фаст-фуда. Также в этот период постарайтесь высыпаться (не менее 8 часов) и больше времени проводите на свежем воздухе, но только избегайте солнцепека. 

Отметим, что геомагнитная буря может длиться от нескольких часов до нескольких дней, все зависит от ее интенсивности.

Напомним, что с любимым летом к нам приходит и жара. Но такая погода может негативно отразиться на организме, ведь на человека влияет не только ультрафиолет, исходящий от солнца, но и влажность воздуха и инфракрасные лучи. Врач Ирина Скорогудаева рассказала, какие заболевания могут обостриться в этот период.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что астрономы еще ближе познакомились с чрезвычайно горячим внешним коронным слоем Солнца, обнаружив ранее невиданные структуры, которые когда-то видели только пустыми или темными.



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Источник: https://tesis.lebedev.ru/forecast_activity.html
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