Магнитные бури в июле 2021: какие дни будут самые тяжелые

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Светлана Шкурупий
Второй месяц лета не обойдется без магнитных бурь, но по прогнозам экспертов, ожидается их не много и геомагнитные удары не должны быть мощными.
магнитные бури в июле 2021 (фото из открытых источников)
Согласно данным Лаборатории рентгеновский астрономии Солнца ФИАН в текущем месяце ожидаются всего две солнечные вспышки. Одна из них произойдет в это воскресенье, 4 июля, а вторая — 12-13 числа. В эти дни ухудшение самочувствия могут наблюдать метеозависимые люди, они могут жаловаться на повышенную усталость, слабость, головную боль, бессонница, раздражительность и резкие перепады настроения.
Чтобы облегчить самочувствие, эксперты рекомендуют, в дни, когда магнитосфера будет в возбужденном состоянии, уменьшить физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций, отказаться от употребления алкогольных напитков и жирной пищи, в том числе фаст-фуда. Также в этот период постарайтесь высыпаться (не менее 8 часов) и больше времени проводите на свежем воздухе, но только избегайте солнцепека.
Отметим, что геомагнитная буря может длиться от нескольких часов до нескольких дней, все зависит от ее интенсивности.
Напомним, что с любимым летом к нам приходит и жара. Но такая погода может негативно отразиться на организме, ведь на человека влияет не только ультрафиолет, исходящий от солнца, но и влажность воздуха и инфракрасные лучи. Врач Ирина Скорогудаева рассказала, какие заболевания могут обостриться в этот период.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что астрономы еще ближе познакомились с чрезвычайно горячим внешним коронным слоем Солнца, обнаружив ранее невиданные структуры, которые когда-то видели только пустыми или темными.
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