Литий-ионные аккумуляторы отходят в прошлое: что теперь создает Китай

Глобальный переход на возобновляемые источники энергии не остановить. И теперь все более актуальной становится проблема хранения электроэнергии, вырабатываемой непостоянными источниками. На помощь в этом вопросе могут прийти гравитационные батареи.

Гравитационные батареи. Фото из открытых источников

Традиционные электросети с трудом справляются с изменчивыми возобновляемыми источниками энергии и растущими потребностями. Поэтому крупномасштабные накопители энергии необходимы для обеспечения доступности электроэнергии в любой момент.

В своей основе гравитационная батарея использует потенциальную энергию. Всякий раз, когда вы поднимаете какую-либо массу, будь то большой блок или объем воды, вы вкладываете в нее энергию. Благодаря гравитации энергия сохраняется до тех пор, пока объект не упадет. В любой момент вы можете пустить его вниз под контролем, используя генератор или турбину для преобразования кинетической энергии в электричество.

В отличие от химической энергии в батареях, которая деградирует при многократных циклах, гравитационная потенциальная энергия не исчезает со временем. До тех пор, пока механические части остаются работоспособными, накопленная энергия может быть высвобождена в случае необходимости.

Наиболее ярким примером перехода к гравитационным аккумуляторам является китайский город Рудонг, где в партнерстве со швейцарской компанией Energy Vault создана система EVx.

Здание EVx высотой более 120 метров представляет собой массивную механическую башню для подъема гигантских блоков весом 24 тонны. Когда сеть требует больше энергии, блоки опускаются, и их потенциальная энергия преобразуется в электричество.

При пиковой мощности в 25 МВт и общей емкости в 100 МВт-ч, EVx имеет прогнозируемую эффективность более 80%. Предполагаемый 35-летний срок эксплуатации говорит о надежности и долгосрочности решения.

Каждый блок изготавливается из легкодоступных материалов, как почва, песок или переработанные отходы, что позволяет снизить затраты по сравнению с импортом лития или других редких металлов.

Несмотря на перспективность гравитационных батарей, они не являются универсальным решением. Для личного или домашнего хранения энергии физика делает небольшие гравитационные системы неэффективными.

Гравитационные системы хранения требуют высоких сооружений или глубоких шахт. Города могут отказаться от строительства огромных башен, если они будут загораживать вид или снижать стоимость недвижимости. Сельские или бывшие промышленные территории могут быть более благоприятными, но каждый проект зависит местных норм и общественного одобрения.

Ни одна технология хранения энергии не способна решить все проблемы энергосистем. Гравитационные батареи, гидроаккумуляторы, литий-ионные системы, водородные топливные элементы и тепловые накопители могут сосуществовать, играя каждый свою роль.

Гравитационные батареи подходят для больших, долгосрочных потребностей в мощности в местах, подходящих для высоких сооружений или глубоких шахт. Со временем, если они окажутся экономически жизнеспособными и надежными, эти системы могут стать основными для коммунальных служб, стремящихся сбалансировать потоки возобновляемой энергии.

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