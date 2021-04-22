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Главная Новости Общество наука и обучение Летние каникулы для школьников могут сократить - причины
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Летние каникулы для школьников могут сократить - причины

В некоторых школах существует риск продолжения обучения до конца июня

сегодня, 11:00
Автор:

Кириєнко Анна

Период пандемии стал настоящим испытанием для украинского образования. Благодаря дистанционному обучению учащиеся могли бесперебойно получать знания. Однако эксперты в сфере образования подчеркивают, что за карантинный период успеваемость школьников и процент усвоенных знаний упали. Могут ли эти показатели служить поводом для сокращения каникул и летнего обучения, ответили представители Минобразования Украины в эфире телеканала НТН.

Летние каникулы для школьников могут сократить - причины

Образование в Украине: будут ли дети учиться на летних каникулах. Фото: time.kz

Согласно законодательству, учебный год в Украине длится до 30 мая. За этот период ученики должны посещать школу в течение 175 дней. Если за учебный год школе не удастся отработать эти дни, уроки могут продлить, сократив летние каникулы.

Поскольку в течение года происходило дистанционное обучение, большинство школ выполняет образовательный план. Однако сложности могут возникнуть в тех учебных заведениях, где были длинные каникулы или где дети некоторое время не учились. В данных школах обучение могут продлить до конца июня.

Окончательное решение по этому вопросу принимает местная власть.

Напомним, что украинские подростки, которые относят себя к ЛГБТ-сообществу, часто страдают от недоразумений, гомофобии и буллинга во время обучения. О таких неутешительных результатах Нацисследования школьной среды в Украине рассказала его координатор Марина Шевцова. Подробнее с проблемой можно ознакомиться в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, могут ли штрафовать родителей за невакцинированных детей в школе. Мнение омбудсмена в области образования Сергея Горбачева читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=677873892927699
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