Летние каникулы для школьников могут сократить - причины

Период пандемии стал настоящим испытанием для украинского образования. Благодаря дистанционному обучению учащиеся могли бесперебойно получать знания. Однако эксперты в сфере образования подчеркивают, что за карантинный период успеваемость школьников и процент усвоенных знаний упали. Могут ли эти показатели служить поводом для сокращения каникул и летнего обучения, ответили представители Минобразования Украины в эфире телеканала НТН.

Образование в Украине: будут ли дети учиться на летних каникулах. Фото: time.kz

Согласно законодательству, учебный год в Украине длится до 30 мая. За этот период ученики должны посещать школу в течение 175 дней. Если за учебный год школе не удастся отработать эти дни, уроки могут продлить, сократив летние каникулы.

Поскольку в течение года происходило дистанционное обучение, большинство школ выполняет образовательный план. Однако сложности могут возникнуть в тех учебных заведениях, где были длинные каникулы или где дети некоторое время не учились. В данных школах обучение могут продлить до конца июня.

Окончательное решение по этому вопросу принимает местная власть.

Напомним, что украинские подростки, которые относят себя к ЛГБТ-сообществу, часто страдают от недоразумений, гомофобии и буллинга во время обучения. О таких неутешительных результатах Нацисследования школьной среды в Украине рассказала его координатор Марина Шевцова. Подробнее с проблемой можно ознакомиться в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, могут ли штрафовать родителей за невакцинированных детей в школе. Мнение омбудсмена в области образования Сергея Горбачева читайте в нашем материале.

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