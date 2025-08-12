31 заявка на одно место: где самый большой конкурс на бюджетные места

Рубрики
В Украине завершилась основная фаза вступительной кампании 2025 года, и Министерство образования и науки впервые обнародовало полные данные о количестве заявлений, конкуренции и проходных баллах. Какие специальности имеют самый высокий проходной балл, а где самое большое соперничество по направлениям.
Вступительная кампания 2025 года. Фото: Freepik
Нынешнее поступление объединило сразу государственные и частные университеты, а также бюджетные и контрактные места в единой системе. В МОН говорят, что это сделало процесс более прозрачным и справедливым, а для абитуриентов более понятным.
По официальным данным во время вступительной кампании 2025 было подано 816 088 заявлений в университеты. Это на 22 тысячи больше, чем в прошлом. В среднем на одного поступающего приходилось по 4 заявки. В итоге, рекомендации к зачислению получили 176 376 поступающих, из которых 65 493 на бюджет, а 110 883 на контракт.
Несмотря на общий рост количества заявлений, некоторые специальности традиционно остаются в топе по популярности.
В 2025 году самый большой конкурс на бюджетные места наблюдался по следующим направлениям:
Министерство образования и науки также обнародовало направления с самым большим проходным баллом, чтобы попасть на бюджет. Некоторые из них повторяют наиболее конкурентные специальности. Чтобы сразиться за бюджетные места поступающим необходимо было иметь высокие баллы.
ТОП-5 направлений с самыми высокими проходными баллами на бюджет:
