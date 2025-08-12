logo

31 заявка на одно место: где самый большой конкурс на бюджетные места
commentss НОВОСТИ Все новости

31 заявка на одно место: где самый большой конкурс на бюджетные места

Вступительная кампания 2025 показала специальности с наибольшей конкуренцией на одно место при поступлении в университет.

12 августа 2025, 10:10
Автор:
avatar

Slava Kot

В Украине завершилась основная фаза вступительной кампании 2025 года, и Министерство образования и науки впервые обнародовало полные данные о количестве заявлений, конкуренции и проходных баллах. Какие специальности имеют самый высокий проходной балл, а где самое большое соперничество по направлениям.

31 заявка на одно место: где самый большой конкурс на бюджетные места

Вступительная кампания 2025 года. Фото: Freepik

Нынешнее поступление объединило сразу государственные и частные университеты, а также бюджетные и контрактные места в единой системе. В МОН говорят, что это сделало процесс более прозрачным и справедливым, а для абитуриентов более понятным.

По официальным данным во время вступительной кампании 2025 было подано 816 088 заявлений в университеты. Это на 22 тысячи больше, чем в прошлом. В среднем на одного поступающего приходилось по 4 заявки. В итоге, рекомендации к зачислению получили 176 376 поступающих, из которых 65 493 на бюджет, а 110 883 на контракт.

Несмотря на общий рост количества заявлений, некоторые специальности традиционно остаются в топе по популярности.

В 2025 году самый большой конкурс на бюджетные места наблюдался по следующим направлениям:

  • 1. Экономика, менеджмент, маркетинг, гостинично-ресторанное дело, публичное управление – 31 заявка на одно место
  • 2. Политология, международные отношения, журналистика, право – 24 заявки
  • 3. Прикладная лингвистика – 21 заявка
  • 4. Стоматология – 20,6 заявки
  • 5. Германские языки (в том числе перевод) – 20,4 заявки

Министерство образования и науки также обнародовало направления с самым большим проходным баллом, чтобы попасть на бюджет. Некоторые из них повторяют наиболее конкурентные специальности. Чтобы сразиться за бюджетные места поступающим необходимо было иметь высокие баллы.

ТОП-5 направлений с самыми высокими проходными баллами на бюджет:

  • 1. Политология, международные отношения, журналистика, право – 182,896
  • 2. Прикладная лингвистика – 178,167
  • 3. Экономика, менеджмент, публичное управление, маркетинг – 175,892
  • 4. Германские языки (первый – английский) – 175,667
  • 5. Социология – 172,577

Ранее портал "Комментарии" сообщал о топ университетах мира.

Также "Комментарии" писали, сколько иностранных студентов учится в Украине в 2025 году.



Источник: https://mon.gov.ua/news/85-rekomendatsii-na-biudzhet-tse-ikhni-pershi-priorytety-mykhailo-vynnytskyi
