В Украине все больше детей садится за настоящие парты и возвращается к очному обучению. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

1 сентября в Украине: что делается в школах

Сегодня для 3,5 миллиона украинских детей начинается учебный год. Все больше школьников возвращается к очному обучению: почти 2,3 миллиона учеников будут учиться очно, дистанционно — на 103 тысячи учеников меньше, чем в прошлом году.

" Семилетний Максим в Харькове зайдет в новую школу с укрытием. Для него это просто класс, а для нас — символ, что будущее сильнее страха. До конца 2026 года мы планируем открыть 203 новых укрытий ", – сообщила Свириденко.

По ее словам, чтобы знания были доступны повсюду — расширяем систему "Мрия" — она охватывает учеников и учителей в 2 000 школ, а в пострадавших от войны громадах открыли 406 центров цифрового обучения.

" Учительница Ольга из Полтавы с сентября получит доплату 2 тыс. грн ежемесячно и сама будет выбирать, где повышать квалификацию. К сожалению, за некоторыми партами сегодня никого не будет. Некоторые дети пойдут в школу без отца или матери. Некоторые учителя не могут встретить своих учеников. Каждая отремонтированная школа, каждая стипендия, каждый новый класс — наш долг перед теми, кто отдал жизнь за наше будущее. Всех с Днем знаний!" – подчеркнула премьер.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство здравоохранения предупреждает: если в Украине ухудшится эпидемическая ситуация, детей без обязательных прививок могут временно не допустить к обучению в школах. Такое решение может принять руководство учебного заведения, руководствуясь действующими законами "Об образовании" и "О защите населения от инфекционных болезней".