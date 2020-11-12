6-летний мальчик стал самым молодым программистом

Шестилетнему мальчику из Индии удалось попасть в Книгу рекордов Гиннеса.



Архам ом Талсания признан самым молодым программистом. Это звание мальчик получил в 6 лет.



Для того чтобы комиссия Книги рекордов присвоила мальчику рекорд, он должен был пройти тестирование на знание языка программирования Python. В свою очередь, этот язык сложно назвать простым. Изучение языка программирования Python может затянуться на пару лет у взрослых. Но мальчик с легкостью сдал экзамен.

Мальчик стал самым юным программистом

Мальчика всему научил его отец, и уже в возрасте двух лет ребенок активно пользовался планшетом, а через год он получил первые устройства с iOS и Windows. Потом отец решил научить сына языку программирование.

Мальчик уже пишет простые игры на языке Python. Тогда его и заметили в комиссии Книги рекордов Гиннеса и попросили отправить им примеры своих работ. В результате сдачи экзамена маленькому Архаму выдали сертификат, подтверждающий звание самого молодого программиста в мире.

Напомним, издательство "Комментарии" сообщало, что звезда "Титаника" на съемках побила рекорд Тома Круза.

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