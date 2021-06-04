Кому нужно бояться ретроградного Меркурия: астролог перечислила даты рождения

На протяжении нескольких месяцев некоторым людям нужно быть более внимательными и осмотрительными, поскольку Меркурий уже стал ретроградным. Вдобавок в июне продолжится коридор затмений. Об этом сообщила астролог Василиса Володина, пишет издание OBOZREVATEL.

Ретроградный Меркурий - фото из открытых источников

Отмечается, что Меркурий является планетой, которая способна оказывать влияние на повседневную жизнь, поездки или путешествия, процесс обучения, переговоры и другие сферы жизнедеятельности. Он будет ретроградным до 23 июня, а значит, со слов астролога, некоторых людей могут ожидать множество "сюрпризов".

Астролог назвала несколько дат рождения людей, на которых ретроградный Меркурий может повлиять больше всего:

"Поэтому, если точки затмений атакуют и ваш личный Меркурий, внимание! В ближайшие два месяца за рулем не спим, лишний раз не болтаем, не откровенничаем, длительные поездки отменяем", – предупредила специалист.

11.12.1960 – 12.12.1960

13.12.1961 – 14.12.1961 24.02.1965 04.09.1966 08.09.1973 07.05.1975 – 08.05.1975 05.03.1977 – 06.03.1977 17.02.1979 – 18.02.1979 11.12.1981 – 12.12.1981 17.09.1985 – 18.09.1985 13.12.1986 – 14.12.1986 16.11.1992 – 18.11.1992

Напомним, что первый месяц лета будет очень благоприятными для многих людей, но только представителям нескольких знаков Зодиака удастся изменить свою жизнь к лучшему. В июне удача станет верной спутницей 5 знаков Зодиака, в жизни которых ожидаются ощутимые улучшения. Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, о трех знаках Зодиака, которым следует ожидать долгожданного карьерного роста в этом месяце.

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