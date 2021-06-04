logo
Русский Українська

BTC/USD

36655.88

ETH/USD

2621.55

LTC/USD

174.14

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Кому нужно бояться ретроградного Меркурия: астролог перечислила даты рождения
commentss НОВОСТИ Все новости

Кому нужно бояться ретроградного Меркурия: астролог перечислила даты рождения

Меркурий способен оказывать влияние на многие сферы жизнедеятельности

сегодня, 12:06
Автор:

Елизавета Черных

На протяжении нескольких месяцев некоторым людям нужно быть более внимательными и осмотрительными, поскольку Меркурий уже стал ретроградным. Вдобавок в июне продолжится коридор затмений. Об этом сообщила астролог Василиса Володина, пишет издание OBOZREVATEL.

Кому нужно бояться ретроградного Меркурия: астролог перечислила даты рождения

Ретроградный Меркурий - фото из открытых источников

Отмечается, что Меркурий является планетой, которая способна оказывать влияние на повседневную жизнь, поездки или путешествия, процесс обучения, переговоры и другие сферы жизнедеятельности. Он будет ретроградным до 23 июня, а значит, со слов астролога, некоторых людей могут ожидать множество "сюрпризов". 

Астролог назвала несколько дат рождения людей, на которых ретроградный Меркурий может повлиять больше всего: 

"Поэтому, если точки затмений атакуют и ваш личный Меркурий, внимание! В ближайшие два месяца за рулем не спим, лишний раз не болтаем, не откровенничаем, длительные поездки отменяем", – предупредила специалист. 

11.12.1960 – 12.12.1960
13.12.1961 – 14.12.1961
24.02.1965
04.09.1966
08.09.1973
07.05.1975 – 08.05.1975
05.03.1977 – 06.03.1977
17.02.1979 – 18.02.1979
11.12.1981 – 12.12.1981
17.09.1985 – 18.09.1985
13.12.1986 – 14.12.1986
16.11.1992 – 18.11.1992

Напомним, что первый месяц лета будет очень благоприятными для многих людей, но только представителям нескольких знаков Зодиака удастся изменить свою жизнь к лучшему. В июне удача станет верной спутницей 5 знаков Зодиака, в жизни которых ожидаются ощутимые улучшения.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, о трех знаках Зодиака, которым следует ожидать долгожданного карьерного роста в этом месяце. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://astro.obozrevatel.com/news/astrolog-nazvala-teh-komu-stoit-opasatsya-retrogradnogo-merkuriya.htm?_ga=2.75355284.703813059.1622610550-1845868459.1618985042&_gl=1*15sqsya*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMjc4NTI3OS43OC4xLjE2MjI3OD
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ