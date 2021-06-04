Кому нужно бояться ретроградного Меркурия: астролог перечислила даты рождения

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Елизавета Черных
На протяжении нескольких месяцев некоторым людям нужно быть более внимательными и осмотрительными, поскольку Меркурий уже стал ретроградным. Вдобавок в июне продолжится коридор затмений. Об этом сообщила астролог Василиса Володина, пишет издание OBOZREVATEL.
Ретроградный Меркурий - фото из открытых источников
Отмечается, что Меркурий является планетой, которая способна оказывать влияние на повседневную жизнь, поездки или путешествия, процесс обучения, переговоры и другие сферы жизнедеятельности. Он будет ретроградным до 23 июня, а значит, со слов астролога, некоторых людей могут ожидать множество "сюрпризов".
Астролог назвала несколько дат рождения людей, на которых ретроградный Меркурий может повлиять больше всего:
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