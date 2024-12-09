Количество ВУЗов в Украине может значительно уменьшиться: какие профессии под угрозой

Медицинские университеты могут быть заменены медицинскими факультетами. В Министерстве образования и науки Украины считают, что будущим врачам лучше учиться в классических заведениях высшего образования. Соответствующее заявление сделал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире вебинара "МедОбразование: Путь к переменам", сообщает портал "Комментарии".

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По его словам, студенты медицинских специальностей должны получать базовое высшее образование в классических учебных заведениях. А уже после этого учиться на медицинских факультетах.

Чиновник также сравнил ситуацию в Украине и Европе. По его словам, в Европе есть только четыре медицинских университета, а в Украине – 15. По его мнению, со временем в медицинских сообществах появится понимание, что модель мединститута или медфакультета в классическом вузе более конкурентна, чем в отдельном учебном заведении.

“У нас нет каких-либо краткосрочных планов относительно того, что учреждения медицинского образования должны внезапно стать частью каких-то классических университетов. Мы придем к эволюционному способу”, – заверил он.

Также должностное лицо добавил, что такую идею не будут внедрять силой в ближайшее время. Однако, по его словам, специализированные медицинские учреждения высшего образования – это советский рудимент.

“Нам было бы полезнее для качества, чтобы у нас были мощные медицинские факультеты в рамках классических университетов. Это потому, что 18-20-летний молодой человек может больше воспользоваться большим выбором предметов, которые может предоставить классический университет. А потом дальше сужать свою деятельность на медицинском факультете и практически учиться”, – убежден Винницкий.

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