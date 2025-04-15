Когда в школах Украины начнутся летние каникулы: в ЦПД объяснили

В сети распространяется информация о том, что летние каникулы в этом году продлятся всего два месяца, а учебный процесс продлится до 30 июня. Якобы об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины.

Летние каникулы в Украине 2025

На самом деле не существует какого-либо законодательного акта, ограничивающего продолжительность каникул. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Ведь согласно Закону Украины "О полном общем среднем образовании" от 2020 года, каждое учебное заведение самостоятельно определяет продолжительность каникул, которые, впрочем, не должны быть меньше 30 календарных дней.

Согласно постановлению правительства "О начале учебного года во время военного положения в Украине", принятом в июле прошлого года, текущий учебный год продлится до 30 июня 2025 года. Впрочем, как отмечает Министерство образования и Украины, каждое учреждение общего среднего образования может самостоятельно определять продолжительность, структуру и форму организации учебного года в пределах, утвержденных правительством.

"То есть отдельные учебные заведения могут продолжить полноценное обучение в июне, учитывая психическое состояние и интеллектуальное развитие учащихся, а также образовательные потери, связанные со сложной энергетической и ситуацией безопасности в течение учебного года. Также в июне школы могут по-прежнему организовывать пришкольные лагеря или другие активности", – отмечают в ЦПД.

Отметим, что в СМИ распространялась информация, что летние каникулы официально начнутся 1 июля, а уже 1 сентября учащиеся вернутся за школьные парты.

"Министерство образования и науки Украины официально утвердило завершение учебного года 30 июня 2025 года. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины №841 от 23 июля 2024 года. Последний звонок в большинстве школ прозвучит 30 мая, но июнь остается рабочим — учащиеся смогут завершить программу, ликвидировать академдолги или подготовиться к экзаменам", – говорится в публикациях.