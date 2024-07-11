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КНУКиИ – лидер рейтинга "Лучшие вузы культуры и искусств Украины"

Киевский национальный университет культуры и искусств возглавил ТОП 10 лучших художественных заведений высшего образования Украины.

сегодня, 11:35
Автор:
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Slava Kot
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Информационный ресурс "Освіта.ua" представил художественные вузы, занявшие самые высокие места в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины в 2024 году.

КНУКиИ – лидер рейтинга "Лучшие вузы культуры и искусств Украины"

КНУКиИ во главе с ректором Михаилом Поплавским четвертый год занимает лидирующее положение в рейтинге Освіта.ua

Киевский национальный университет культуры и искусств возглавил ТОП 10 лучших художественных заведений высшего образования Украины.

Уже четыре года подряд (2021, 2022, 2023, 2024 гг.) КНУКиИ уверенно лидирует среди лучших художественных вузов, представляя качественный уровень образовательных услуг и весомые достижения в сферах научно-творческой деятельности.

КНУКиИ – лидер рейтинга ”Лучшие вузы культуры и искусств Украины” - фото 2

Киевский национальный университет культуры и искусств – это инновационное креативное пространство для молодежи, позволяющее студентам приобретать профессионально-практический опыт еще во время обучения, реализовывать разнообразные проекты, воплощать смелые творческие и бизнес идеи в жизнь.

По мнению студентов, преимуществами обучения в КНУКиИ являются престижные специальности среди которых: IT-дизайн, графический дизайн и реклама, кино и телевидение, PR, журналистика и информационная политика, актер театра и кино, режиссер фэшн и шоу-бизнеса, интернет-маркетинг и SMM, режиссер эстрады и шоу, сценарист, имидж-стилист, ивент-менеджмент, режиссер фэшн и шоу-бизнеса, тележурналистика и новейшие медиакоммуникации, хореография, aртист-вокалист эстрадного пения, цифровые трансформации документационного обеспечения управления, гостинично-ресторан; звездные преподаватели-практики, мастера высокого класса; новейшие образовательные программы с акцентом на профессионально-практическом блоке обучения; диджитализация образовательного процесса; инновационные профессиональные лаборатории, оборудованные высокотехнологичными мультимедиа с дополненной реальностью и искусственным интеллектом; видеолекторий; съемочные павильоны, профессиональные телестудии, кино- и фотопавильоны, монтажные лаборатории, студии звукозаписи, актерские сцены, пресс-центры и т. д.

КНУКиИ – лидер рейтинга ”Лучшие вузы культуры и искусств Украины” - фото 3

Студенческая жизнь в КНУКиИ насыщена содержательными событиями и проектами. Кроме обучения, посещения разнообразных тренингов, воркшопов, мастер-классов от практикующих топ-менеджеров студенты реализуют свои способности в различных конкурсах, соревнованиях и проектах. Воплощают масштабные научно-образовательные, благотворительные, гастрономические, культурные, развлекательные, спортивно-оздоровительные проекты: "Язык – код нации", "День вышиванки", "Модель ООН", "TukWeek", Фестиваль молодых дизайнеров "Final Fest", "Креативное сопротивление", "Мисс и Мистер КНУКиИ", "Food Fest", "День спорта", медиафестиваль "Молодые и креативные", "Издательский non-stop" и другие.

Славится Киевский национальный университет культуры и искусств успешными и звездными выпускниками, занимающими ключевые должности в ведущих культурно-художественных, управленческих, бизнес-финансовых структурах страны и зарубежья.

КНУКиИ – лидер рейтинга ”Лучшие вузы культуры и искусств Украины” - фото 4

КНУКиИ в составе консорциума университетов реализует проект международной программы Европейского Союза Эразмус по направлению КА2: Развитие потенциала высшего образования "Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (dComFra)" ("Рамковая структура цифровых компетентностей для украинских учителей"). Кроме того, Университет культуры принимает участие в двух проектах международной программы Европейского Союза Эразмус по направлению КА1: Академическая мобильность – Международная кредитная мобильность (International Credit Mobility).



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