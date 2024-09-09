Катедра, икавка и инший – какие стандарты нового правописания нужно знать

22 мая исполнилось 5 лет, как Кабинет Министров Украины одобрил новую редакцию Украинского правописания, которой заменят редакцию с 1992 года. Документ вводит немало изменений, одни из которых – окончательные, другие – вариативные. За пять лет общество должно было адаптироваться к новому правописанию и искоренить старые "ошибки" по собственному употреблению.

Новое правописание, фото из открытых источников





ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Изменения в новой редакции Украинского правописания можно разделить на две большие группы: окончательные и вариантные дополнения к действующим нормам.

Окончательные изменения (допускается только новый вариант)

Слова с иноязычным компонентом теперь пишутся вместе

Это слова с иностранными префиксами архи-, архи-, блиц-, гипер-, экстра-, макро-, макси-, меди-, микро-, мини-, мульти-, нано-, поли-, премиум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-, анти-, контр-, вице-, экс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-

Правильное написание: прессконференция, эксминистр, онлайн, вебстраница, попмузыка

Неправильное написание: пресс-конференция, экс-министр, он-лайн, веб-страница, поп-музыка

Важно! По традиции контр-адмирал будет писать через дефис.

Неотменимый числитель "пол" (в значении "половина") теперь пишется отдельно

Правильное написание: пол Киева, пол яблока, пол часа, пол озера

Неправильное написание: пол-Киева, пол-яблока, полчаса, полозера,

Важно! Вместе с "пол" будут писаться только те слова в именительном падеже, которые выражают единое понятие: например, полуостров, полушарие, полумесяц, полуоборот

Удвоение букв в результате совпадения

Правильное написание: священник

Неправильное написание: священик

Возвращение йотирования

Звук [j] в сочетании с гласными будет передаваться буквами "є", "ї", "ю", "я".

Правильное написание: проєкт, проєкція, фоє

Неправильное написание: проект, проекція, фойє

Без точек пишутся сокращения

Правильное написание: грн, крб, млн, млрд,

Неправильное написание: грн., крб., млн., млрд.,

Важно! В случае усечения точка сохраняется дол. (доллар), коп. (копейка), тыс. (тысяча).

Российские фамилии с окончанием -ой будут передаваться в украинском языке по окончании -ий:

Правильное написание: рус. Донской → Донский, рус. Трубецкой → Трубецкий.

Неправильное написание: Донской → Донской, Трубецкой → Трубецкой

Важно! В качестве исключения остается Лев Толстой.

Составные названия информационных агентств пишем с прописной буквы (кроме родового названия) и без кавычек

Правильное написание: агентство Украинские Национальные Новости, агентство Франс Пресс, агентство Интерфакс-Азербайджан.

Неправильное написание: агентство "Украинские Национальные Новости", агентство "Франс Пресс", агентство "Интерфакс-Азербайджан"

Ставшие общими названия продуктовых товаров и напитков пишутся с маленькой буквы

Правильное написание: кока-кола, любительская колбаса

Неправильное написание: "Кока-кола", "Любительская колбаса"

Исключение с написанием праздников

В названиях праздников День Независимости Украины, День Соборности Украины, День Конституции Украины все слова пишутся с заглавной буквы в виде исключения.

Географические названия, начинающиеся с Восточно-, Западно-, Северо-, Южно-, Центрально-, пишутся с заглавной буквы (оба слова) и через дефис: Восточно-Китайское море (ранее Восточнокитайское), Юго-Западная железная дорога, Западно-Казахстанская область.

Вариативность написания (допускается оба варианта)

Внедрение в употребление феминитивов

Феминитивы – слова женского рода, аналогичным понятиям мужского рода: летчик – летчица, писатель – писательница, профессор – профессорка.

Феминитивы в украинском языке образуют чаще всего с помощью суффиксов –к– (викладачка, депутатка, композиторка), –иц– (письменниця, речниця, співзасновниця), –ин– (мисткиня, членкиня, продавчиня) и –эс– (критикеса, фотографеса, баронеса).

В фамилиях и именах людей (антропонимах) допускается передача звука [g] двумя способами: буквой "г" и "ґ"

Буквой "г": Васко да Гама, Вергілій, Габсбург, Гарсія, Гегель, Георг, Гете, Грегуар, Гонгадзе, Гулівер

Буквой "ґ": Васко да Ґама, Верґілій, Габсбурґ, Ґарсія, Геґель, Ґеорґ, Ґете, Ґреґуар, Ґонґадзе, Ґулівер

Заимствованные из других языков слова, содержащие звук [h]

Заимствованные из европейских и некоторых восточных языков слова, содержащие звук [h], и фонетически близкие к нему звуки передавать предлагают буквой "х" (т.е. слова "хобби", "хоккей" и "холдинг" останутся неизменными).

Но, например, слово "хостел" предлагается употреблять как "гостел", поскольку при английском произношении этого слова слышится больше [г], чем [х].

Вариативность в заимствованиях из древнегреческого языка, имеющих устойчивую традицию передачи буквосочетаний au путем транслитерации как ау, допускаются орфографические варианты "ау" и "ав":

аудієнція і авдієнція, аудиторія і авдиторія, лауреат і лавреат, пауза і павза, фауна і фавна.

Написание слов греческого происхождения с буквой ф

Норма касается слов греческого происхождения. Предлагается несколько вариантов написания из "ф" или "т": анафема-анатема, діфірамб – дитирамб, ефір – етер, кафедра – катедра, міф – міт, Афіни – Атени, Голгофа – Голгота.

Слов английского происхождения это не касается.

Возвращение буквы "и" в начале слова

Согласно новому правописанию, лучше использовать букву и. Но перед согласными "н" и "р" можно использовать два варианта написания.

Как пример: инший та інший, иноді та іноді.

Кроме того, предлагают утвердить употребление и в начале слов икати та икавка и допустить замену во время спряжения і на и в художественных текстах.

Введение окончания –и для существительных

В художественных текстах существительные на -ть после согласного, а также слова кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь могут приобретать, как вариант, окончание - гідности, незалежности, радости, смерти, чести, хоробрости, крови, любови, осени, соли, Руси, Білоруси.

Вариативность в заглавных буквах для государственных должностей

в официальных текстах: Президент, Председатель Верховной Рады, Премьер-министр,

в неофициальных: президент, председатель Верховной Рады, премьер-министр и т.д.

С полной версией новой редакции "Украинского правописания" можно ознакомиться здесь .