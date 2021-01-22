Какой кофейный напиток самый «опасный» для планеты

Кофе является одним из самых популярных напитков в мире, ведь миллионы людей не представляют без него свое утро. Но производство кофе несет с собой высокий уровень эмиссий СО2 (углекислого газа). Исследователь Марк Маслин определил, какой кофейный напиток самый вредный для природы.

назван самый вредный кофейный напиток / фото: trulyexperiences.com

Ученый вместе со своими коллегами проанализировал современные темпы производства кофе и выяснил, что количество этого продукта за ближайшие 30 лет может вырасти в 3 раза, но это вызовет негативный эффект из-за значительной перегрузки тропической среды. Дело в том, что при производстве этого бодрящего напитка в воздух выбрасывается немало углекислого газа. Согласно данным, в среднем при обычном выращивании и экспорте 1 килограмма кофе сорта арабика в атмосферу попадает около 15,3 килограмма углекислого газа.

Исследователи решили проверить, какой же кофейный напиток наиболее вреден для природы. Из кофейни Starbucks взяли 4 напитка и выяснилось, что самый высокий показатель выбросов СО2 у латте — около 0,55 килограмма. Этот напиток варится на основе молока, образуя в чашке или бокале трехслойную смесь из кофе, молока и пены. На втором месте — капучино (0,41 кг), на третьем — флэт уайт (0,34 кг), и на четвертом — эспрессо (0,28 кг).

Ученые давно обеспокоены проблемой углекислого газа, попадающего в атмосферу, поэтому ЕС в ближайшем будущем хочет предложить пакет законов, которые будут направлены на минимизацию производства кофе, связанного с вырубкой тропических лесов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как определить подлинность кофе: ученые придумали метод.

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