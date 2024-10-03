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Какой едой могут обеспечить школьников Запорожья: что говорят власти

В Запорожье планируют построить две «Фабрики-кухни»

сегодня, 14:33
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Недилько Ксения

В Запорожье планируется построить две "Фабрики-кухни" для обеспечения качественного питания школьников Запорожской области. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует портал "Комментарии".

Какой едой могут обеспечить школьников Запорожья: что говорят власти

Обсуждение реализации проекта с ООН. Фото: Иван Федоров

"Проект Первой Леди Елены Зеленской может обеспечить вкусной и полезной едой 30 тысяч школьников учащихся офлайн. Его реализацию обсудили с делегацией Всемирной продовольственной программы ООН.

В ходе визита Президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье анонсировали создание экосистемы "Безопасное образование офлайн". Это не только о возможности для 60 тысяч школьников учиться в укрытиях, но и о горячих обедах для детей", – отметил председатель ОВА.

Тогда же Правительство приняло решение о бесплатном питании для всех учащихся 1-4 классов.

Область уже получила первую госсубвенцию на реализацию этих проектов, а партнеры ООН готовы компенсировать 50% стоимости каждой порции для учащихся начальных классов.

"Это значительно разгрузит местный бюджет. Организация питания в укрытиях сложнее, но вместе справимся. На очереди строительство подземной и наземной "Фабрики-кухни"", – отметил Федоров.

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Какой едой могут обеспечить школьников Запорожья: что говорят власти - фото 5

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

США поможет детям Украины на миллионы долларов: о чем идет речь

Более 3,2 млн экземпляров учебников общей стоимостью $8,3 млн по английскому, немецкому и французскому языкам, а также "Я исследую мир", "Искусство" напечатали при поддержке США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства образования и науки.

Первую партию этих учебников сегодня передали на торжественном мероприятии с участием Саманты Павер, администратора Агентства США по международному развитию ( USAID ), Бриджит Бринк, посолки США в Украине, и Оксена Лисового, министра образования и науки Украины.



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