Как замедлить старение и остановить диабет и атеросклероз

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Любовь Блажко
Специалистам из Японии удалось обнаружить вещество, которое способно разрушать состаренные клетки, не нанося при этом вред активным клеткам. Кроме того, вещество может замедлить развитие таких заболеваний как артериосклероз и диабет.
Как замедлить старение. Фото: unsplashф
Результаты проведенного научного эксперимента опубликованы в журнале Science. Сообщается, что найденное вещество поможет лечить заболевания, которые связаны со старением клеток.
Как объясняют процесс воздействия на клетки
Когда клетки переживают стресс, то они начинают стареть. С возрастом их становится все больше, поэтому начинают появляться различные болезни.
Эксперты обнаружили, что глутаминазу 1 – GLS1 – ген, который напрямую связан с метаболизмом глутамина.
Что предложили ученые
В ходе научного исследования ученые обнаружили, что внутренняя часть клетки подкислена из-за аномалии клеточных органелл, из-за чего GLS1 нужно активно бороться с этим, чтобы выжить. Но если ввести в организм глутаминазы 1 с ингибитором (вещество, которое замедляет или останавливает ход химических реакций), то стареющие клетки начнут отмирать.
Кроме того, эксперты обнаружили, что ген GLS1 в организме человека становится все более активным с возрастом.
Специалисты говорят, что исследование еще не закончено и на протяжении следующих 5-10 лет они хотят проверить свои открытия на практике.
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