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Как замедлить старение и остановить диабет и атеросклероз

Открытие экспертов поможет лечить болезни, связанные со старением организма

сегодня, 20:01
Автор:

Любовь Блажко

Специалистам из Японии удалось обнаружить вещество, которое способно разрушать состаренные клетки, не нанося при этом вред активным клеткам. Кроме того, вещество может замедлить развитие таких заболеваний как артериосклероз и диабет. 

Как замедлить старение и остановить диабет и атеросклероз

Как замедлить старение. Фото: unsplashф

Результаты проведенного научного эксперимента опубликованы в журнале Science. Сообщается, что найденное вещество поможет лечить заболевания, которые связаны со старением клеток. 

Как объясняют процесс воздействия на клетки

Когда клетки переживают стресс, то они начинают стареть. С возрастом их становится все больше, поэтому начинают появляться различные болезни. 

Эксперты обнаружили, что глутаминазу 1 – GLS1 – ген, который напрямую связан с метаболизмом глутамина.

Что предложили ученые

В ходе научного исследования ученые обнаружили, что внутренняя часть клетки подкислена из-за аномалии клеточных органелл, из-за чего GLS1 нужно активно бороться с этим, чтобы выжить. Но если ввести в организм глутаминазы 1 с ингибитором (вещество, которое замедляет или останавливает ход химических реакций), то стареющие клетки начнут отмирать. 

Кроме того, эксперты обнаружили, что ген GLS1 в организме человека становится все более активным с возрастом. 

Специалисты говорят, что исследование еще не закончено и на протяжении следующих 5-10 лет они хотят проверить свои открытия на практике. 

Как сообщало издание "Комментарии", способ, который поможет замедлить процессы старения. Экспертам из Института биологии старения Общества Макса Планка в Германии удалось найти новый механизм, который увеличивает продолжительность человеческой жизни. Они выяснили, что если увеличить количество белка сестрина, то он способен замедлять процесс старения. Результаты нового научного исследования опубликованы в издании Nature Aging.


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Источник: https://science.sciencemag.org/content/371/6526/265
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