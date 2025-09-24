В прошлом году в Украине вступило в действие новое правописание, принятое более 6 лет назад.

Как обращаться к Олегу и как пишется «відповідять»

Кабинет министров Украины одобрил новую редакцию Украинского правописания, которой заменит редакцию с 1992 года. Документ вводит немало изменений, одни из которых – окончательные, другие – вариативные. За эти годы и общество должно было адаптироваться к новому правописанию и искоренить старые "ошибки" из собственного употребления.

Портал "Комментарии" расскажет о правильном употреблении распространенных слов и как теперь их правильно писать.

Так слово золотовалютный теперь пишется через дефис: золото-валютный.

Обращение к Олегу теперь может быть в виде двух вариантов, как Олегу, так и Олеже.

Писать "Свят-вечір" неправильно, согласно новому правописанию верное написание Святвечір.

Звук [j] в сочетании с гласными теперь будет передаваться буквами "є", "ї", "ю", "я".

Поэтому слово ріелтор теперь пишется через "є" — рієлтор.

Правильно теперь писать не "відповідять", а – "дадуть відповідь".

Слова с иноязычным компонентом теперь пишутся вместе: если раньше было "штрих-код", то теперь правильно писать "штрихкод".

Напомним, портал "Комментарии" писал , как правильно пожелать хорошего сна: "На добраніч" или "Надобраніч"? Многие люди сталкиваются с этой языковой дилеммой, часто не задумываясь о том, что выбор неправильного варианта может повлиять на их речевую грамотность. На самом деле, правильное написание такого пожелания подчиняется официальным правилам украинского правописания.