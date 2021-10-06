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Кабмин реорганизовал два университета и создал три новых заведения

В Украине появятся три новых учебных заведения

сегодня, 16:25 comments1291
Автор:

Козлова Альбіна

Соответствующие решения о реорганизации высших учебных заведений принял Кабинет министров Украины на заседании 6 октября. Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Кабмин реорганизовал два университета и создал три новых заведения

КНТЭУ реорганизуют, фото из открытых источников

Известно, что правительство одобрило предложения Министерства образования и науки и будет реорганизовано столичное заведение Киевский национальный торгово-экономический университет. В распоряжении сообщается, что вместо него будет создано два заведения. Национальный университет поделят на Государственный торгово-экономический университет в Киеве и Одесский торгово-экономический профессиональный колледж.

Студенты, которые учились в структурном подразделении в Одессе и в столичном заведении высшего образования (ЗВО) продолжат обучение по выбранным специальностям и направлениям. Также согласно документу Одесский колледж получит финансирование от Министерства образования.

Кроме того, создано новое заведение, которое подчинит себе Университет государственной фискальной службы Украины. Теперь новый ЗВО будет называться Государственный налоговый университет. Заведение будет подчиняться Министерству финансов. Университет государственной фискальной службы, который находится в Ирпене, будет реорганизован. Студенты Университета продолжат учиться в новом заведении по выбранным специальностям.

Как сообщал портал "Комментарии", в Киеве откроют вашингтонский университет. American University будет готовить бакалавров, магистров и докторов наук. Обучение будет проходить на двух языках: государственном и английском. Как сообщается, первых студентов наберут в 2022 году. Заведение будет готовить специалистов в партнерстве с государственным Arizona State University, который имеет филиалы по всему миру.



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Источник: https://телеграм.онлайн/#/[email protected]
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