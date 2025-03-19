Известный университет Львова впервые возглавит женщина

Ученую Наталию Шаховскую избрали новым ректором Национального университета "Львовская политехника". В должности она заменит Юрия Бобала, руководившего вузом с 2007 года.

Шаховская возглавит «Львовскую политехнику». Фото из открытых источников

Об избрании Натальи Шаховской новой ректором свидетельствуют предварительные результаты II тура выборов ректора.

Первый этап голосования состоялся 12 марта 2025 – тогда Шаховская получила 27,2% голосов, значительно опередив других кандидатов. Во втором туре принял участие Назар Подольчак, которого 12 марта поддержали 18,54% участников выборов.

Новоизбранная ректор получила высшее образование во "Львовской политехнике", где сначала ей присвоили степень магистра по специальности "Интеллектуальные системы поддержки принятия решений", а впоследствии ученая защитила кандидатские и докторскую диссертации.

В 2008 году Наталья Шаховская получила ученое звание доцента, а в 2014 – профессора на кафедре информационных систем и сетей вуза. С 2024 года ученая возглавляла Институт компьютерных наук и информационных технологий.

За время научной работы новоизбранный руководитель "Львовской политехники" опубликовал около 350 статей и учебно-методических работ, в том числе девять монографий и девять пособий в сфере искусственного интеллекта и компьютерных наук.

Наталья Шаховская возглавляет пять исследовательских проектов и руководит хабом "Лаборатория интернет вещей" (HULIT), входящего в сеть европейских центров-акселераторов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ежедневная итальянская газета Il Foglio объявила о создании первого в мире номера, полностью подготовленного искусственным интеллектом, сообщает The Guardian. По словам редактора Il Foglio Клаудио Черраса, инициатива является частью месячного журналистского эксперимента, направленного на то, чтобы показать влияние технологии искусственного интеллекта.