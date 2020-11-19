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Из-за зарплат и компенсаций нардеп Гончаренко назвал руководство НАЗЯВО аморальным

По мнению народного депутата Алексея Гончаренко, руководство НАЗЯВО пользуется служебным положением ради собственной выгоды

сегодня, 15:09
Автор:

Владимир Лавский

Руководство НАЗЯВО, согласно опубликованному финотчету, получает заработные плати в размере 60-75 тыс гривен. Но не смотря на такой высокий уровень оплаты, два заместителя Сергея Квита ещё и берут компенсацию у государства за съем жилья. Такое поведение  "освитян" нардеп от ЕС Алексей Гончаренко считаем аморальным.

Из-за зарплат и компенсаций нардеп Гончаренко назвал руководство НАЗЯВО аморальным

"Я не владею фактами и деталями. Но с моральной точки зрения считаю это не нормальным. Юридически они имеют на это право, к сожалению, и многие народные депутаты тоже пользуются такими привилегиями. Те, которые декларируют миллионные доходы – они параллельно берут у государства деньги на оплату квартиры. Такая проблема есть. С моральной точки зрения я это осуждаю и считаю аморальным", — сказал он. 

Как сказано в отчете НАЗЯВО, его глава получает в среднем порядка 65 000 грн в месяц. Замы Квита и секретари: от 52 до 75 тыс. грн в месяц.

А два заместителя — Стукало Н.В. и Назаров И.В., имеющие самые высокие заработки (более 70 тыс грн каждый), еще и получают компенсацию за аренду жилья в форме ежемесячной надбавки к зарплате.

"За отчетный период каждым было получено в среднем 9807,9 грн в месяц", — говорится в отчете. 

При этом, средняя учительская затоптала в Украине, по данным сайта work.ua, составляет всего 10-12 тыс. грн.

Как ранее сообщали "Комментарии", бывший министр образования Анна Новосад, которой не хватало 36 тысяч гривен на жизнь, на самом деле получала в разы больше. 



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