Из-за зарплат и компенсаций нардеп Гончаренко назвал руководство НАЗЯВО аморальным

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Владимир Лавский
Руководство НАЗЯВО, согласно опубликованному финотчету, получает заработные плати в размере 60-75 тыс гривен. Но не смотря на такой высокий уровень оплаты, два заместителя Сергея Квита ещё и берут компенсацию у государства за съем жилья. Такое поведение "освитян" нардеп от ЕС Алексей Гончаренко считаем аморальным.
Как сказано в отчете НАЗЯВО, его глава получает в среднем порядка 65 000 грн в месяц. Замы Квита и секретари: от 52 до 75 тыс. грн в месяц.
А два заместителя — Стукало Н.В. и Назаров И.В., имеющие самые высокие заработки (более 70 тыс грн каждый), еще и получают компенсацию за аренду жилья в форме ежемесячной надбавки к зарплате.
При этом, средняя учительская затоптала в Украине, по данным сайта work.ua, составляет всего 10-12 тыс. грн.
Как ранее сообщали "Комментарии", бывший министр образования Анна Новосад, которой не хватало 36 тысяч гривен на жизнь, на самом деле получала в разы больше.
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