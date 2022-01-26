Индонезия и Египет создают новые центры государств: почему страны переносят свои столицы

18 января Индонезия объявила, что ее новая столица будет называться Нусантара ("архипелаг" на яванском языке). Президент страны Джоко Видодо отверг 80 других вариантов, прежде чем принять решение о Нусантаре. Проект, стоимость которого оценивается в 32 миллиарда долларов, будет размещаться на 180 000 гектарах джунглей на острове Борнео. Египет также имеет амбиции построить новую крупную столицу. В декабре правительство провело свое первое заседание кабинета министров в пока неназванной новой административной столице, городе, который строится примерно в 49 км к востоку от Каира. Почему страны меняют свои столицы? Объясняет издания The Economist.

Джакарта - фото из открытых источников

Исторически правители использовали новые столицы для объединения разных областей. Легенда свидетельствует, что король Менес объединил верхний и нижний Египет в одно царство в 3150 до нашей эры и поставил Мемфис в его центре. Президент Джордж Вашингтон вручную выбрал расположение Вашингтона, округ Колумбия, в 1790 году как мост между северными и южными штатами, хотя он был бастионом Союза во время гражданской войны. А Австралия избрала Канберру своей столицей в начале 20 века частично из-за ее грубой равноудаленности между Мельбурном и Сиднеем.

Однако такой шаг не гарантирует единство. В 1991 году Нигерия перенесла свою столицу из Лагоса на южное побережье в Абуджу в центре страны. Исторически в Лагосе доминировали христиане йоруба, а Абуджа должна быть буферной зоной между христианским югом и мусульманским севером. Но самое большое исламское племя хауса получило наибольшую пользу от переезда в Абуджу. То, что во многих общественных зданиях Абуджи использованы исламские изображения, еще больше разозлило христиан. Коренное население гвари, изгнанное со своей земли, чтобы освободить место для города, все еще протестует.

Не все шаги являются благими намерениями. Некоторые лидеры хотят построить твердыню вдали от своих несчастных подданных. Столица Мьянмы Найпьидо – это военный проект тщеславия, построенный в 2004 году, чтобы обезопасить власть хунты. В 2017 году президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг, дольше всего находившийся на посту диктатор Африки, перенес столицу из Малабо в Оялу. Придя к власти путём государственного переворота, президент стремился разместиться в безопасном месте — подальше от повстанцев, критиков и активистов.

Президент Индонезии утверждает, что имеет более благородные цели. Он обещает рай с нулевыми выбросами и говорит, что этот шаг перераспределит богатство, значительно сосредоточено в западных городских районах. Критики отрицают, что большая часть земли, которую скупает правительство, уже принадлежит богатым лицам и компаниям, включая добычу и лесозаготовку.

Бразилия попыталась сделать нечто подобное из Бразилиа, заменившей Рио-де-Жанейро как столицу в 1960 году. Новый город должен был создать равноправное общество без неформальных работников или беззаконных фавел, а также принести часть богатства юго-востока к бедному внутреннему пространству страны. Но сегодня это один из самых неравноправных городов мира.

Наиболее веская причина для переезда также самая прозаическая: часто существуют пределы роста городов. Джакарта забита транспортом, переполнена и склонна к наводнениям, не говоря уже о том, что это один из быстро тонущих городов мира. Перемещение капитала, а вместе с ним и правительства, государственной службы и, возможно, крупных работодателей, должно снизить давление. Но для создания новой столицы нужно время. После основания в 1790 году Вашингтон долгое время высмеивался как план города без города. Даже сегодня у него много недоброжелателей.

Как сообщали ранее, Индонезия назвала свою новую столицу Нусантарой, поскольку законодатели одобрили перенос с Джакарты на Калимантан — покрытую джунглями территорию на востоке острова Борнео.

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