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Фотофакт: астронавты собрали урожай редиса на МКС

Выращенные в космосе продукты позволят астронавтам обеспечить себя продуктами во время миссий на Луну и Марс

сегодня, 19:24
Автор:

Татьяна Веремеева

Астронавты, которые сейчас находятся с миссией на Международной космической станции (МКС), собрали урожай редиски, выращенной в космосе. Об этом пишет CNN.

Фотофакт: астронавты собрали урожай редиса на МКС

В понедельник бортинженер НАСА Кейт Рубинс вытащила 20 растений редиса, выращенных в современной растительной среде обитания космической станции, завернув их в фольгу для холодного хранения, пока они не смогут вернуться на Землю в следующем году.

Редис – это последний вид свежих продуктов, который успешно выращивается и собирается в невесомости. Космонавты также успели вырастить красный салат Ромэн, зеленый салат, китайскую капусту, чечевицу и горчицу, говорится в информационном листе НАСА.

"Я работаю над выращиванием овощей в космосе с самого начала, и каждый новый урожай, который нам удалось вырастить, приносит мне большую радость, потому что новые знания, которые мы получаем благодаря этому, помогут НАСА отправить астронавтов на Марс и безопасно вернуть их обратно", – отметила руководитель программы Advanced Plant Habitat в Космическом центре Кеннеди НАСА Николь Дюфур.

Фотофакт: астронавты собрали урожай редиса на МКС - фото 2
Фотофакт: астронавты собрали урожай редиса на МКС - фото 3

Ранее "Комментарии" писали, что российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков открыл тайну и рассказал, чем питаются на Международной космической станции. Мужчина развеял главный миф, который с детства вводил в заблуждение людей. Оказывается, еда в тюбиках давно не используется ни одной страной, которая отправляет специалистов в космос. Главный рацион космонавтов – сублимированная сушка, обычные консервы, хлеб. Еда находится в индивидуальных упаковках. Упаковка для одного человека рассчитана на 16 дней.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/12/04/world/iss-radishes-nasa-scn/index.html
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