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Кречмаровская Наталия
Изложение хода войны в Украине в учебниках возмутило народную депутат Украины Ирину Геращенко. Народная избранница подвергла критике не только приведенные факты, но и фото.
Фото портал "Комментарии"
По ее словам, не стоит торопиться, ведь история еще не сказала свое слово о роли Зеленского. Также она отметила, что в учебнике нет информации о неподготовке к войне, Стамбульских договоренностях, арестах боевых командиров, ослабляющих украинскую армию, яйца по 17 грн, на которых украли столь необходимые для оборонного сектора миллиарды. Так что, по словам нардепки, не стоит фальсифицировать историю.
Геращенко убеждена, что школьники должны знать о настоящих героях, спасших Киев, уволили Херсон, не дали захватить Харьков, прошли ад Бахмута.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", рассказал, что поможет прекратить вражеские обстрелы Украины.
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