Фото Зеленского в учебниках назвали пошлостью: чем возмущены в Раде

Изложение хода войны в Украине в учебниках возмутило народную депутат Украины Ирину Геращенко. Народная избранница подвергла критике не только приведенные факты, но и фото.

Фото портал "Комментарии"

"Очередная "Рухнама" от Зеленского. Не успели книжные магазины сдать в макулатуру непрочитанные комплекты "речей президента", как Министерство образования "разродилось" учебником истории для 11 класса с его фото и цитатами", — объяснила свое возмущение нардепка.

По ее словам, не стоит торопиться, ведь история еще не сказала свое слово о роли Зеленского. Также она отметила, что в учебнике нет информации о неподготовке к войне, Стамбульских договоренностях, арестах боевых командиров, ослабляющих украинскую армию, яйца по 17 грн, на которых украли столь необходимые для оборонного сектора миллиарды. Так что, по словам нардепки, не стоит фальсифицировать историю.

Геращенко убеждена, что школьники должны знать о настоящих героях, спасших Киев, уволили Херсон, не дали захватить Харьков, прошли ад Бахмута.

"Вспоминаю инаугурационную речь Зеленского. Он тогда призвал чиновников не вешать в своих кабинетах его портреты. Но почему-то через 6 лет его фото лепят на дневники, тетради и учебники украинских детей. Остановитесь! Это вульгарно. Отдельное требование к Минобразованию – прекратите мордовать детей фото всех этих жителей бункера из ОП. Ведь придется объяснять кто это, а они точно не тянут на положительных персонажей”, — подчеркнула нардепка.









Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", рассказал, что поможет прекратить вражеские обстрелы Украины.