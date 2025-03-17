Европу накрыл демографический кризис: какие страны потеряют половину населения

Демографический кризис охватывает страны Европы. В ближайшие десятилетия кризис может обостриться.

Население Европы падает. Фото из отрытых источников

Ученые обеспокоены ситуацией и провели масштабные исследования, чтобы выяснить возможные масштабы сокращения численности человечества до 2100 года.

Самые ощутимые изменения ждут Германию, Польшу, Италию и Украину, где в будущем может исчезнуть почти половина населения.

В настоящее время одна из самых густонаселенных стран Европы – Германия. По прогнозам ученых, к 2100 году Германия может потерять около 13,8 миллиона человек.

В Польше, уже сейчас переживающей демографические изменения, потеря населения может составить до 18,8 миллиона человек. В Италии прогнозируется сокращение на 23,8 миллионов населения.

Отдельно учёные отметили ситуацию в Украине. По прогнозам, Украина может потерять до 23,8 миллионов человек к 2100 году.

Несмотря на демографические кризисы и тенденцию к сокращению населения, есть процессы, способные компенсировать такие расходы. Это внутриевропейская и межконтинентальная миграция. К примеру, Великобритании и Франции прогнозируют рост числа жителей благодаря притоку мигрантов.

Согласно прогнозам ООН, лишь незначительное количество европейских стран сможет увеличить количество населения к 2100 году. Среди них – Швеция, Люксембург, Франция, Швейцария и Великобритания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за первую неделю после запуска цифрового разрешения на оружие в приложении "Дія" украинцы оформили более 200 тысяч таких документов. "Неделя работы сервиса — и такие крутые результаты", — отмечается в сообщении. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, почти половина украинцев, которые имеют зарегистрированное оружие, уже пользуются цифровым разрешением в приложении.