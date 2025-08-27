Минобразования сообщило, что с 1 сентября 2025 года государство прекратит финансирование школ, где учится менее 45 детей. С 1 сентября 2026 года – тех, где учеников меньше 60. Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук раскритиковал решение министерства и заявил, что так исчезнут села и малые города, а люди столкнулись с проблемами транспортировки в учебные заведения.

Это уничтожит села и малые города: чиновник раскритиковал решение Минобразования

"На бумаге это выглядит логично. Во многих громадах стало меньше детей, кое-где остались преимущественно пенсионеры. В стране ограничены ресурсы, и государство действительно вынуждено искать резервы. Однако, по моему личному мнению, здесь возникает парадокс: решение выглядит рационально с финансовой точки зрения, но игнорирует социальные последствия. В реальности это означает постепенное уничтожение села и малых городов", – отмечает чиновник.

По его мнению, особенно опасно такое решение для прифронтовых и малых громад, где школа часто остается единственным безопасным и стабильным пространством для детей.

"Школа в таких громадах – это не только обучение. Это центр жизни, общества, детских секций, кружков, культуры. Ее закрытие означает потерю этой ячейки. МОН сознательно, хитро избегает прямой ответственности за последствия, переводя ее на органы местного самоуправления. Не нашлось денег содержать школу с таким количеством детей? Нет автобусов для подвоза учащихся в опорную школу? Виновата громада, местное самоуправление, а не Министерство", – отмечает Лукашук.

Он отмечает, что Конституция гарантирует право на образование, доступное и бесплатное. Формально МОН не нарушает закон: оно не закрывает школы, говорит или финансирование из местного бюджета, или как вариант – подвоз в опорную школу в соседнем селе или городе.

"Но реальность другая: во многих селах, особенно при фронтовых и малых громадах, денег мало или их вообще нет, учителей не хватает, водителей тоже не хватает, в частности, из-за мобилизации. В опорную школу или садик ехать не менее 40 минут. Зимой автобус может не приехать или сломаться – и дети остаются без учебы. К примеру, уже сегодня родители с этих территорий прямо пишут: детей приходится возить в Терновку или Павлоград, но не все имеют такую возможность. Где родителям брать на это деньги? В некоторых селах оставляют только девять классов, а потом учись, где хочешь. И дети снова уезжают из села", – добавляет Лукашук.

Он отмечает, что создается отрицательный круг: закрытие школы, отток молодых семей, как следствие – уменьшение налоговых поступлений, еще меньше средств у громады. Что приводит к дальнейшей деградации инфраструктуры и общества.

Вопрос времени тоже критический: почему именно сейчас, в условиях войны, когда регионы и так переживают тяжелые времена, принимается решение, дополнительно разрушающее и без того уязвимые громады?

"Так выглядит оптимизация расходов МОН: в отчетах экономия, в жизни – ликвидация социальной инфраструктуры села и маленьких громад. Главная проблема сейчас – это системное разрушение села, которое нужно останавливать исходя из реальных потребностей людей, а не слепой оптимизации расходов", – подчеркнул председатель облсовета.

