Это случится 9 мая: мимо Земли пролетит громадный астероид

Ученые из NASA рассказали, что 9 мая 2022 года к Земле приблизится громадный астероид под названием 2006 JF42. Его точный размер неизвестен, но исходя из расчетов он составляет от 384 метров до 859 метров.

К Земле летит большой астероид / Фото ua.depositphotos.com

Известно, что этот космический камень считается потенциально опасным, но на скорости 40,6 тысяч км/час он пролетит мимо Земли на расстоянии в 5,6 млн км. Чтобы более явно представить скорость полета астероида 2006 JF42, то она в 12,5 раза больше, чем скорость полета пули и в 17 раз больше, чем скорость реактивного самолета-истребителя.

Отмечается, что астероид 467460 2006 JF42, обнаруженный 11 мая 2006 года, относится к группе Атона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 201 земной день или 0,55 земных года, максимально удаляясь от него на 159 миллионов километров и приближаясь на 42 миллиона километров.

К слову, следующая встреча астероида и нашей планеты состоится 5 июня 2027 года. В этот день он промчится на расстоянии примерно 9,55 миллиона километров.

Напомним, что власти Китая анонсировали создание специального космического флота, который будет отражать астероидную угрозу для Земли. Множество безъядерных ударных средств создадут на базе китайский космических ракет "Чанчжэн-5". В Китае утверждают, что их специалисты уже за 10 лет смогут создать данное средство для коррекции орбиты астероидов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые с помощью известного космического телескопа Hubble обнаружили два квазара, которые, похоже, сливаются в один объект. Астрономы считают, что эти квазары, являющиеся маяками света, питаемыми сверхмассивными черными дырами, это ядра двух массивных сталкивающихся галактик.

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