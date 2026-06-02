"Это о деньгах и об издевательствах": что снова критикуют в Раде

В Украине проходит основная сессия Национального мультипредметного теста (НМТ). И в этом году на задания немало нареканий из-за их сложности. В Раде рассказали, что может быть причиной такой.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский рассказал, что несколько дней подряд пачками сыплются посты от разных людей о том, что задания на НМТ в этом году больше напоминают издевательство над детьми, чем экзамен.

"Почему так? Да, потому что любая реформа в нашей стране всегда издевательства над здравым смыслом и декларируемой целью. А еще возможно потому, что каждый год какое-то новое или все тоже ГО хочет получить деньги, будь то бюджетные или грант на разработку новых тестов", — пояснил политик.

По его словам, за разработку более простых тестов, чем предыдущие, никто денег не даст, поэтому каждый год идет накрутка сложности.

"Вчера читал о том, что в тестах НМТ по истории был вопрос о юбилейных монетах. Ничем иным, кроме попыток напихать в тест чего угодно такого, чего там не было раньше, появление такого вопроса по истории объяснить нельзя. Это о деньгах и издевательствах над детьми, не об образовании, экзаменах и истории", — подчеркнул народный депутат.

