Главная Новости Общество Наука и образование "Это о деньгах и об издевательствах": что снова критикуют в Раде
"Это о деньгах и об издевательствах": что снова критикуют в Раде

Народный депутат Бужанский рассказал, почему нынешние задания на НМТ сложнее

2 июня 2026, 15:45
Кречмаровская Наталия

В Украине проходит основная сессия Национального мультипредметного теста (НМТ). И в этом году на задания немало нареканий из-за их сложности. В Раде рассказали, что может быть причиной такой.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский рассказал, что несколько дней подряд пачками сыплются посты от разных людей о том, что задания на НМТ в этом году больше напоминают издевательство над детьми, чем экзамен.

"Почему так? Да, потому что любая реформа в нашей стране всегда издевательства над здравым смыслом и декларируемой целью. А еще возможно потому, что каждый год какое-то новое или все тоже ГО хочет получить деньги, будь то бюджетные или грант на разработку новых тестов", — пояснил политик.

По его словам, за разработку более простых тестов, чем предыдущие, никто денег не даст, поэтому каждый год идет накрутка сложности.

"Вчера читал о том, что в тестах НМТ по истории был вопрос о юбилейных монетах. Ничем иным, кроме попыток напихать в тест чего угодно такого, чего там не было раньше, появление такого вопроса по истории объяснить нельзя. Это о деньгах и издевательствах над детьми, не об образовании, экзаменах и истории", — подчеркнул народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде прокомментировали предложение, чтобы все мужчины и женщины, претендующие на зарплату из государственного бюджета, служили в армии хотя бы 1 год.

По словам нардепа Гетманцева, служба в Вооруженных Силах была бы хорошей записью в резюме чиновников на руководящих должностях, ведущих государственных чиновников, политиков, сотрудников специальных ведомств. Другое дело, объяснил политик, когда такие требования касаются медсестры из больницы скорой помощи, школьного учителя географии или работника районного дома культуры.




Источник: https://t.me/MaxBuzhanskiy/21355
