Это насекомое останавливает старение: оно может продлить жизнь людей

Борьба со старением – давняя мечта человечества, но ответ на этот вопрос может скрываться вовсе не в сложных лабораториях или дорогих препаратах, а в крошечных осах Nasonia vitripennis. Новое исследование британских ученых показало, что эти насекомые умеют замедлять свои биологические часы, и этот механизм может стать ключом к продлению жизни людей.

Осы могут помочь бороться со старением. Фото из открытых источников

Команда под руководством Эрин Э. Б. Фоли и Эймонна Маллона из Университета Лестера обнаружила, что когда личинки Nasonia vitripennis получают сигналы приближения зимы, например, попадают в холод и тьму, то они входят в состояние диапаузы. Это глубокий метаболический сон, во время которого развитие останавливается на несколько недель.

Как обнаружили ученые, пережившие диапаузу взрослые осы жили в среднем на 36% дольше. Кроме того, их эпигенетические часы, показывающие биологический возраст, замедлялись почти на 30%.

Большинство популярных моделей для исследования старения, таких как плодовые мушки или нематоды, не имеют системы метилирования ДНК, которая играет важную роль в регуляции работы генов у человека. Однако осы Nasonia vitripennis обладают такой системой, что делает их редкими среди насекомых и очень ценными для исследователей процессов старения.

Метилирование ДНК можно представить как химические "выключатели" и "переключатели" в генах. С возрастом эта система работает все менее точно и клетки постепенно теряют молодость. У "зимующих" ос она сохранялась почти неизменной, будто их клетки не ощущали течения времени.

Исследователи считают, что подобные механизмы могут быть связаны с известными биологическими путями инсулин/IGF и mTOR, регулирующими рост, метаболизм и старение у многих видов, включая людей. Именно эти пути сейчас активно изучают фармацевтические компании, разрабатывая лекарства, замедляющие старение.

Авторы исследования отмечают, что их работа не означает, что секрет бессмертия уже найден. Однако она демонстрирует, что на скорость старения могут влиять такие условия среды как температура, уровень стресса или питание еще до того, как организм достигает зрелости.

"Старение не является необратимым процессом. Его можно замедлить, если вмешаться в биологические механизмы на ранних этапах развития", – заявил профессор Маллон.

Наука уже давно ищет способы не только продлить жизнь, но и сохранить ее качество. И, возможно, ключ к этому в изучении крошечных ос, которые научились играть со временем.

