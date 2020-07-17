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Есть три сценария начала учебного года в Украине

Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет поделился ожиданиями от старта нового учебного года

сегодня, 19:33
Автор:

Владимир Лавский
Есть три сценария начала учебного года в Украине

В пятницу, 17 июля, во время рабочей поездки в Черниговскую область Сергей Шкарлет поделился тремя разными вариантами, как начнется учебный год. Об этом сообщает сайт Министерства образования и науки. 

"Сейчас мы рассматриваем три сценария старта нового учебного года. Окончательное решение примут региональные комиссии по вопросам техногенно-экологических ситуаций. Все будет зависеть от конкретных показателей заболеваемости в области", - сказал Шкарлет.

Причем временно исполняющий обязанности министра выделил самый ожидаемый.

"И так, первый сценарий.Низкий уровень заболеваемости, что позволит ходить в школу в стандартном режиме. Второй - высокий уровень заболеваемости, учеба будет вестись в дистанционном формате. И третий, смешанный. Он выглядит сейчас наиболее ожидаемым. Учебный процесс пройдет как дистанционно, так и с посещением школ", - отметил министр. 

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, почему Сергея Шкарлета назначили в обход Верховной Рады Украины и какие задачи ему надо решить. 




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