Эпохальный момент: миру показали, как собирают термоядерный реактор ITER (видео)

Во Франции начали сборку международного экспериментального термоядерного реактора (ITER) - крупнейшего исследовательского технопроекта в истории. На него уже потрачено более $25 млрд, а завершение строительства комплекса и его тестовый запуск ожидается не ранее 2025 года. Об этом пишет “Лига. Новости”.

Реактор со всей вспомогательной инфраструктурой, который должен будет подтвердить возможность управляемого термоядерного синтеза на промышленной мощности, строят в исследовательском центре Cadarache в коммуне Сен-Поль-ле-Дюранс. Самые крупные компоненты токамака уже на месте.

Масштаб проекта сопоставим с крупнейшими в истории человечества – созданием и поддержанием работоспособности Международной космической станции и Большого адронного коллайдера.

Отметим, что ITER - заложенный в 2005 году проект международного (ЕС, Япония, Индия, Корея, США, КНР, РФ и другие) экспериментального термоядерного реактора на основе установки токамак для демонстрации возможности коммерческого использования термоядерного реактора, что сегодня пока недостижимо. Проектная мощность ITER - около 500 МВт тепла и около 200 МВт электричества. Строится с 2007-го на 180 га территории в 60 км от Марселя. Такой тип реактора намного безопасней ядерного.

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