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Главная Новости Общество наука и обучение Эпохальный момент: миру показали, как собирают термоядерный реактор ITER (видео)
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Эпохальный момент: миру показали, как собирают термоядерный реактор ITER (видео)

Во Франции стартовал проект, который сопоставим с созданием Международной космической станции и Большого адронного коллайдера

сегодня, 15:05
Автор:

Елена Волкова
Эпохальный момент: миру показали, как собирают термоядерный реактор ITER (видео)

Во Франции начали сборку международного экспериментального термоядерного реактора (ITER) - крупнейшего исследовательского технопроекта в истории. На него уже потрачено более $25 млрд, а завершение строительства комплекса и его тестовый запуск ожидается не ранее 2025 года. Об этом пишет “Лига. Новости”. 

Реактор со всей вспомогательной инфраструктурой, который должен будет подтвердить возможность управляемого термоядерного синтеза на промышленной мощности, строят в исследовательском центре Cadarache в коммуне Сен-Поль-ле-Дюранс. Самые крупные компоненты токамака уже на месте. 

Масштаб проекта сопоставим с крупнейшими в истории человечества – созданием и поддержанием работоспособности Международной космической станции и Большого адронного коллайдера. 

Отметим, что ITER - заложенный в 2005 году проект международного (ЕС, Япония, Индия, Корея, США, КНР, РФ и другие) экспериментального термоядерного реактора на основе установки токамак для демонстрации возможности коммерческого использования термоядерного реактора, что сегодня пока недостижимо. Проектная мощность ITER - около 500 МВт тепла и около 200 МВт электричества. Строится с 2007-го на 180 га территории в 60 км от Марселя. Такой тип реактора намного безопасней ядерного.

Ранее мы сообщали, что американские инженеры создали камеру для насекомых.


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