Дом на Марсе: создатели продемонстрировали проект жилища

Эксперты из Великобритании разработали схему дома будущего, сообщает Люкс ФМ.



Фото: new-science.ru

Полномасштабный дом, аналогичный тому, который планируют воздвигать на Марсе, построят в английском городе Бристоль. Архитекторы получили соответствующее разрешение на строительство в пределах длительного художественного проекта "Строительство Марсианского жилья" (англ. "Building a Martian House").

Авторами стали творческие личности Элла Гуд и Ники Кент, которые на протяжении нескольких лет собирали команду из художников, ученых, архитекторов и инженеров, а также людей из народа, чтобы исследовать наш образ жизни. В будущем собранные знания помогут в виденье того, как лучше устроить проживания на Марсе.

Компания Hugh Broughton Architects с партнерами из Pearce и художниками совместно работали над созданием концепции дизайна основанных на идеях обычных людей.

Так дом будет состоять с 2 этажей с общей площадью в 40 квадратных метров. Первый этаж — подземный. На нем будут расположены спальни, комнаты для отдыха и столовая. На втором этаже размещены ванная комната, кухня, гостиная и отсек для фильтрации воздуха. Для того чтобы в доме создать уют, создатели предлагают озеленить помещение растениями.

Строительство планируется на апрель в 2022-м, которое продлится к августу того же года.

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