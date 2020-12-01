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Главная Новости Общество наука и обучение Действительно ли можно стать седым из-за стресса
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Действительно ли можно стать седым из-за стресса

Люди седеют от стресса. Только не от эмоционального

сегодня, 01:30
Автор:

Любовь Блажко

Есть такое убеждение, что человек начинает седеть, если много нервничает или часто поддается стрессу. Ученые решили выяснить, так ли это на самом деле. 

Действительно ли можно стать седым из-за стресса

Действительно ли можно стать седым из-за стресса. Фото: unsplash

Фолликулы непрерывно проталкивают волосы сквозь кожу головы, а также формируют пигменты в клетках, называемых меланоцитами. Именно от них зависит, какой цвет волос у человека: светлый, черный или рыжий. 

Оказалось, что этот налаженный процесс может нарушить повреждение клеток, которое происходит в результате окисления. Получается, что это действительно связано со стрессом. Только он связан не с эмоциями, а с клетками. 

С возрастом фолликулы начинают изнашиваться, накапливаются окислительные соединения, из-за которых меланоциты ослабевают и погибают. И через дефицит пигмента волосы постепенно становятся седыми. 

Специалисты рассказывают, что окислительный и эмоциональный стресс – это разные вещи, но что-то общее между ними есть. Исследование, которое было опубликовано в издании Nature, показало, что химические вещества, вызываемые во время эмоциональной стрессовой реакции (в частности, норэпинефрин) истощают "запасы" цвета волос. Но для этого ссор или стрессов все равно будет недостаточно. 

Стресс – далеко не на первом месте среди причин появления седины. В большинстве случаев седина связана с генетикой. Но не стоит забывать и о других факторах, которых тоже немалое количество, резюмируют ученые. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему голова лысеет, а на руках, ногах и теле волосы остаются. 



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Источник: https://www.popmech.ru/science/647443-deystvitelno-li-mozhno-stat-sedym-iz-za-stressa/?from=main_3
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