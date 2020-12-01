Есть такое убеждение, что человек начинает седеть, если много нервничает или часто поддается стрессу. Ученые решили выяснить, так ли это на самом деле.

Действительно ли можно стать седым из-за стресса. Фото: unsplash

Фолликулы непрерывно проталкивают волосы сквозь кожу головы, а также формируют пигменты в клетках, называемых меланоцитами. Именно от них зависит, какой цвет волос у человека: светлый, черный или рыжий.

Оказалось, что этот налаженный процесс может нарушить повреждение клеток, которое происходит в результате окисления. Получается, что это действительно связано со стрессом. Только он связан не с эмоциями, а с клетками.

С возрастом фолликулы начинают изнашиваться, накапливаются окислительные соединения, из-за которых меланоциты ослабевают и погибают. И через дефицит пигмента волосы постепенно становятся седыми.

Специалисты рассказывают, что окислительный и эмоциональный стресс – это разные вещи, но что-то общее между ними есть. Исследование, которое было опубликовано в издании Nature, показало, что химические вещества, вызываемые во время эмоциональной стрессовой реакции (в частности, норэпинефрин) истощают "запасы" цвета волос. Но для этого ссор или стрессов все равно будет недостаточно.

Стресс – далеко не на первом месте среди причин появления седины. В большинстве случаев седина связана с генетикой. Но не стоит забывать и о других факторах, которых тоже немалое количество, резюмируют ученые.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему голова лысеет, а на руках, ногах и теле волосы остаются.





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