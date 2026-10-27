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Что это вообще означает? Странное слово стало главным в 2026 году

Необычный термин из цифровой культуры вышел за пределы интернета и отражает стремление людей постоянно совершенствовать себя.

27 октября 2026, 17:32
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Сергій Кречмаровський

Слово, которое еще недавно могло показаться непонятным интернет-сленгом, стало одним из самых заметных символов 2026 года. Dictionary.com объявил словом года термин "maxxing". За ним стоит тенденция, которая многое говорит о современной культуре, социальных сетях и стремлении людей становиться лучше.

Что это вообще означает? Странное слово стало главным в 2026 году

Слово 2026 года по версии Dictionary.com. Фото: ИИ

"Maxxing" означает попытку максимально улучшить определенную черту, навык или сферу жизни. Слово образовано от английского "maximum" — максимум. Его используют в разных контекстах, когда человек стремится достичь наилучшего возможного результата.

От внешности до образа жизни

В цифровой среде этот термин часто связывают со стремлением улучшить внешность, физическую форму, продуктивность или другие личные качества. В зависимости от контекста речь идет о разных способах достижения максимально возможного результата.

Популярность слова показывает, насколько глубоко культура самосовершенствования проникла в повседневную жизнь. Социальные сети наполнены советами о том, как лучше выглядеть, эффективнее работать, больше успевать и менять себя. "Maxxing" стало удобным кратким обозначением такого стремления.

Почему именно это слово?

Выбор Dictionary.com привлекает внимание к языку интернета, который все заметнее влияет на повседневное общение. Сленговые выражения могут быстро распространяться в сети, выходить за пределы отдельных сообществ и становиться понятными более широкой аудитории.

В то же время популярность "maxxing" отражает противоречивую сторону самосовершенствования: стремление постоянно становиться лучше может вдохновлять, но также создавать ощущение, что достигнутого всегда недостаточно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, какая фраза обрушила бизнес на 500 миллионов фунтов



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Источник: https://www.euronews.com/2026/10/26/dictionarycoms-reveals-2026-word-of-the-year-and-its-a-depressing-one
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