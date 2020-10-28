kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.10.2020

BTC/USD

13642.92

ETH/USD

396.59

LTC/USD

58.12

НБУ 28.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Чернобыль превратится в "лабораторию"
commentss НОВОСТИ Все новости

Чернобыль превратится в "лабораторию"

Корейцы обещают очистить ЧАЭС от радиации

сегодня, 09:55
Автор:

Елизавета Черных

Как сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения ЧАЭС, атомная станция будет сотрудничать с Корейским институтом исследований атомной энергии KAERI с целью проведения дезактивации радиоактивных материалов.

Чернобыль превратится в "лабораторию"

Фото: Рубрика

В рамках этого сотрудничества, представители ЧАЭС по технологиям, представленным институтом KAERI, выполнят дезактивацию бетона и метала, содержавших радиоактивное загрязнения.

"Это взаимовыгодное сотрудничество. KAERI имеет технические разработки по дезактивации радиоактивно загрязненных поверхностей, но использовать на реально загрязненных поверхностях не может, так как в Корее отсутствуют такого рода загрязнения. Таким образом, площадка ЧАЭС является своего рода лабораторным полигоном для испытания предложенной специалистами KAERI технологии", — сказал заместитель технического директора  Александр Скомарохов.

Испытания продлятся до конца 2021 года, и в случае позитивных результатов ЧАЭС получит дополнительную технологию дезактивации с правом использования исключительно на промышленной площадке станции. 

Напомним, что ранее "Комментарии" рассказывали о японском методе исследования марсианской почвы. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ