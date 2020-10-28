Чернобыль превратится в "лабораторию"

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Елизавета Черных
Как сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения ЧАЭС, атомная станция будет сотрудничать с Корейским институтом исследований атомной энергии KAERI с целью проведения дезактивации радиоактивных материалов.
Фото: Рубрика
В рамках этого сотрудничества, представители ЧАЭС по технологиям, представленным институтом KAERI, выполнят дезактивацию бетона и метала, содержавших радиоактивное загрязнения.
Испытания продлятся до конца 2021 года, и в случае позитивных результатов ЧАЭС получит дополнительную технологию дезактивации с правом использования исключительно на промышленной площадке станции.
Напомним, что ранее "Комментарии" рассказывали о японском методе исследования марсианской почвы.
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