Чернобыль превратится в "лабораторию"

Как сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения ЧАЭС, атомная станция будет сотрудничать с Корейским институтом исследований атомной энергии KAERI с целью проведения дезактивации радиоактивных материалов.



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В рамках этого сотрудничества, представители ЧАЭС по технологиям, представленным институтом KAERI, выполнят дезактивацию бетона и метала, содержавших радиоактивное загрязнения.

"Это взаимовыгодное сотрудничество. KAERI имеет технические разработки по дезактивации радиоактивно загрязненных поверхностей, но использовать на реально загрязненных поверхностях не может, так как в Корее отсутствуют такого рода загрязнения. Таким образом, площадка ЧАЭС является своего рода лабораторным полигоном для испытания предложенной специалистами KAERI технологии", — сказал заместитель технического директора Александр Скомарохов.

Испытания продлятся до конца 2021 года, и в случае позитивных результатов ЧАЭС получит дополнительную технологию дезактивации с правом использования исключительно на промышленной площадке станции.

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