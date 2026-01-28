Чем пахнет снег: что действительно чувствует наш нос зимой

Многие интуитивно говорят, что снег "пахнет". Этот аромат часто описывают как свежий, холодный и чистый. Но действительно ли снег имеет собственный запах или это только игра нашего восприятия? Ученые считают, что ответ более сложный и интересный, чем кажется вначале.

Чем пахнет снег. Фото: freepik/marymarkevich

Науке давно известно, что люди способны ощущать запах дождя или приближение грозы. В 1960-х годах австралийские исследователи ввели термин "петрикор". Это землистый аромат, появляющийся после дождя. Он возникает из-за бактерий в почве, выделяющих соединение геосмина, а влага и тепло воздуха помогает этим молекулам распространяться.

Похожий механизм частично работает и со снегом. По словам профессора клинической нейронауки Йохана Лундстрома из Центра химических ощущений Монелла, снежинки во время падения собирают молекулы с воздуха. С течением времени снег впитывает запахи окружающей среды и именно поэтому в городе он может пахнуть иначе, чем в горах или в арктической местности. Исследования показывают, что снег легко поглощает аэрозоли и органические примеси, включая автомобильные выхлопы.

Другой взгляд на вопрос указывает, что мы действительно не чувствуем запах самого снега, а скорее замечаем его отсутствие. В холоде растения, бактерии и химические процессы почти замирают, а молекулам сложнее двигаться через морозный воздух. Как следствие, то, что мы воспринимаем, как запах снега, может быть связано со снижением обонятельного рефлекса. Именно поэтому нам кажется ледяной зимний воздух таким свежим, чистым и холодным.

