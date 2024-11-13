Будущих чиновников Украины планируют учить в Британии: Залужный анонсировал новое соглашение

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный анонсировал новое соглашение между странами. Он сообщил, что Украина договаривается с Великобританией о ежегодном обучении студентов. Новое соглашение Залужный анонсировал на ежегодном общем собрании Европейской бизнес-ассоциации в Киеве, сообщает портал "Комментарии".

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Валерий Залужный убежден, что это вклад у наших "будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего и президента".

Бывший Главнокомандующий ВСУ отметил, что Украина хотела бы договориться с Британией о возможности ежегодного обучения не менее 5-7 тыс. студентов. Это нужно для того, чтобы за 20 лет в Украине были совершенно другие чиновники, совсем другое отношение к исполнению законов и бизнесу.

"Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее, скажем так, гарантировано их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций — это наше образование, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего и президента", — сказал он.

По мнению Валерия Залужного, проект обучения украинцев в Британии будет иметь достаточно хорошую перспективу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший главнокомандующий Валерий Залужный и шеф-повар Евгений Клопотенко заключили пари. Соответствующее фото и сообщение опубликовал на своей странице в Instagram Клопотенко.

Пари стартовало именно в Лондоне, когда кулинар принимал участие в организации благотворительного званого ужина.

О чем именно говорилось в паре и что должен сделать Залужный, читайте подробнее по ссылке.



