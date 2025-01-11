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Будем выпускать критическую массу д*билов: эксперт раскритиковал решение МОН по обучению в школе

В МОН исключают ряд предметов, как обязательных в старшей школе

сегодня, 15:50
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Кравцев Сергей

Как информирует портал "Комментарии", глава Союза потребителей коммунальных услуг, глава комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко раскритиковал решение Министерства образования и науки Украины убрать часть обязательных предметов для старших классов с 2027 года.

Будем выпускать критическую массу д*билов: эксперт раскритиковал решение МОН по обучению в школе

Школа. Фото из открытых источников

Речь идет об изъятии из перечня обязательных предметов: зарубежной литературы, всемирной истории, гражданского образования, биологии/экологии, географии, физике, химии. Это касается только учеников 10-го, 11-го и 12-го классов.

"А, зачем Украине умные дети… Они ведь тогда и голосовать будут по-другому. А так будем выпускать критическую массу д*билов. Всемирная история, нах&й, зарубежная литература и нах@р, они кому нужны, химия, биология, что это вообще такое… Экология в Украине вообще не нужна...", – возмутился Олег Попенко.

В то же время в пресс-службе Министерства образования объяснили, что нововведения начнут работать с 2027 года, в то время как пилотный проект стартует в ряде лицеев уже в 2025 году.

По задумке авторов реформы, это позволит учащимся иметь больше контроля над выбором своего дальнейшего пути. Для этого МОН сокращает список обязательных для изучения предметов.

Остается то, что связано с изучением украинского языка и литературы, истории Украины, английского языка и математики, физической культуры и защиты Украины.

"Это каждый гражданин должен знать на должном уровне", — говорится в сообщении.

Читайте на портале "Комментарии" — в 2025 году государство продолжит поддержку бесплатного горячего питания для учащихся 1–4 классов. На эти цели в бюджете заложено 2,9 млрд гривен, которые в форме субвенции будут направлены общинам. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/100001729759345/posts/9278593768874856/?rdid=53ZaTnh3rMuFDjBo#
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