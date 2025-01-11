Будем выпускать критическую массу д*билов: эксперт раскритиковал решение МОН по обучению в школе

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Как информирует портал "Комментарии", глава Союза потребителей коммунальных услуг, глава комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко раскритиковал решение Министерства образования и науки Украины убрать часть обязательных предметов для старших классов с 2027 года.
Школа. Фото из открытых источников
Речь идет об изъятии из перечня обязательных предметов: зарубежной литературы, всемирной истории, гражданского образования, биологии/экологии, географии, физике, химии. Это касается только учеников 10-го, 11-го и 12-го классов.
В то же время в пресс-службе Министерства образования объяснили, что нововведения начнут работать с 2027 года, в то время как пилотный проект стартует в ряде лицеев уже в 2025 году.
По задумке авторов реформы, это позволит учащимся иметь больше контроля над выбором своего дальнейшего пути. Для этого МОН сокращает список обязательных для изучения предметов.
Остается то, что связано с изучением украинского языка и литературы, истории Украины, английского языка и математики, физической культуры и защиты Украины.
Читайте на портале "Комментарии" — в 2025 году государство продолжит поддержку бесплатного горячего питания для учащихся 1–4 классов. На эти цели в бюджете заложено 2,9 млрд гривен, которые в форме субвенции будут направлены общинам. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Новости