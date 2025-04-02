Ботаники обнаружили неизвестное науке дерево: оно в возрасте 3 тысяч лет

Международная команда ботаников совершила выдающееся открытие в горах Удзунгва в Танзании. Ученые идентифицировали новый вид деревьев Tessmannia princeps, который не только поражает своими размерами, но и оказался одним из самых древних живых организмов на Земле. По подсчетам исследователей некоторым экземплярам более 3000 лет.

В Танзании учёные обнаружили новый вид деревьев. Фото из открытых источников

Новооткрытый вид относится к семейству бобовых (Fabaceae), что делает его неожиданным родственником привычных нам фасоли и гороха. Однако по своим габаритам Tessmannia princeps значительно превосходит их. Открытое дерево в Африке имеет высоту более 40 метров, диаметр ствола – почти 9 метров, а темп роста – всего 1 см в окружности каждые 15 лет.

Чтобы установить возраст Tessmannia princeps, команда исследователей под руководством Андреа Бьянки исследовала срез упавшего естественным образом ствола дерева. Под микроскопом ученые насчитали 12-15 колец в образце толщиной всего 1 см. Это означает, что для увеличения ширины ствола на 2,5 см дереву требуется более 30 лет.

Tessmannia princeps

Несмотря на открытие, исследователи указывают, что за последние 120 лет территория вокруг мест, где растет Tessmannia princeps, испытала масштабную вырубку лесов. По мнению ученых, это могло уничтожить другие популяции этого редкого вида.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как выглядит самое большое дерево в мире, занимающее площадь более 8 000 квадратных метров. Оно находится в Бразилии и попало в Книгу рекордов Гиннеса.

Также "Комментарии" писали о ганском парне, который обнимал деревья. Местный эколог, чтобы привлечь внимание к сохранению окружающей среды, установил рекорд по количеству объятий деревьев.