Бесплатное питание в школах: какие нововведения внедрят с сентября

Министерство образования и науки Украины анонсировало расширение программы бесплатного школьного питания. Изменения будут действовать уже с сентября этого года для учащихся 5-11 классов в прифронтовых областях, сообщило Министерство образования и науки Украины.

Бесплатное питание в школах. Фото из открытых источников

С началом нового учебного года учащиеся 5-11 классов, обучающиеся в школах, расположенных вблизи линии фронта и границы, начнут получать бесплатное питание. Ранее таким питанием были обеспечены только учащиеся начальной школы.

С 2026 года бесплатное питание должно стать доступным учащимся 5-6 классов во всех регионах Украины. Со временем планируется постепенное расширение программы бесплатного питания на учащихся других классов по всей стране.

Реализация программы требует решения проблем, связанных с техническим состоянием столовых и пищеблоков в учебных заведениях.

Также для успешного реализации реформы привлечена команда реформы школьного питания, которая обеспечивает экспертное и консультационное сопровождение на всех этапах.

Ее руководитель Орест Степаняк подчеркнул: "Бесплатное питание — это вопрос не только здоровья, но и социальной справедливости. Благодаря реформе ученики могут расти и учиться без тревоги о базовых потребностях, и с каждым годом она будет охватывать все большее количество классов, пока горячее питание не станет доступным для всех. поколение".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что перед летом многие начинают задумываться над похудением. При этом мало кто знает, что для того чтобы сбросить вес, одного спорта недостаточно. Для похудения следует находиться в состоянии дефицита калорий. Это когда количество сжигаемых калорий превышает количество потребляемых. Хотя физическая активность играет немаловажную роль, эксперты считают, что питание — главный фактор для устойчивого похудения, пишет The Telegraph.