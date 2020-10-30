Audi разрабатывает технологию защиты школьников на дороге

Руководство Audi сообщило, что компания занимается разработкой технологии, которая будет напоминать водителю о приближении к школам или школьному транспорту, где могут находиться ученики. Об этом сообщает АВТОDream.



Фото: higusa.com

Немецкий автопроизводитель сотрудничает с Applied Information и Temple Inc. над созданием технологии V2X. Планируется, что тесты будут проводиться на электромобиле E-tron в лаборатории инфраструктурных автомобильных технологий в Альфаретте, в штате Джорджия.

"Используя сотовые технологии нового поколения, мы имеем возможность помочь спасти жизни некоторых наиболее уязвимых участников дорожного движения – школьников", – сообщает Пом Малхотра, директор отдела дополнительного оборудования Audi of America.

Последняя статистика демонстрирует, что в результате ДТП, в которых задействован школьный транспорт, в США ежегодно погибает в среднем 121 человек, из них пешеходы — две трети от этой цифре.

Предполагается, что технология предотвращения аварий, включая V2X, будут предупреждать водителей об школьных зонах, особенно в местности, где они могут пересекать автотрассу.

Ожидается, что проект будет завершен уже в первом полугодии 2021 года.

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