Audi разрабатывает технологию защиты школьников на дороге

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Диденко Светлана
Руководство Audi сообщило, что компания занимается разработкой технологии, которая будет напоминать водителю о приближении к школам или школьному транспорту, где могут находиться ученики. Об этом сообщает АВТОDream.
Фото: higusa.com
Немецкий автопроизводитель сотрудничает с Applied Information и Temple Inc. над созданием технологии V2X. Планируется, что тесты будут проводиться на электромобиле E-tron в лаборатории инфраструктурных автомобильных технологий в Альфаретте, в штате Джорджия.
Последняя статистика демонстрирует, что в результате ДТП, в которых задействован школьный транспорт, в США ежегодно погибает в среднем 121 человек, из них пешеходы — две трети от этой цифре.
Предполагается, что технология предотвращения аварий, включая V2X, будут предупреждать водителей об школьных зонах, особенно в местности, где они могут пересекать автотрассу.
Ожидается, что проект будет завершен уже в первом полугодии 2021 года.
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