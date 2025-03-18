Александр Усик защитил диссертацию: что возмутило украинцев

Известный боксер Александр Усик защитил диссертацию в Харьковском национальном университете внутренних дел. Усику присудили ученую степень доктора философии в области "право". Соответствующее решение ученый совет принял единогласно.

Фото из открытых источников

Трансляцию защиты работы по теме "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта" опубликовали 18 марта.

Заслуженный тренер Украины по кикбоксингу ПТКА Александр Моргунов был оппонентом Усика на защите. В конце защиты никто из представителей ученого совета не имел замечаний по поводу присуждения боксеру ученой степени.

Однако защиту диссертации и получение Усиком научной степени одобрили не все. Украинцы считают, что это разрушает подлинную науку. Так, координатор антиплагиатной инициативы "Дисергейт" Светлана Вовк на своей странице в Facebook выступила против такого решения и заявила, что спортсмен нарушает принципы академической добродетели.

"Господин Усик, зачем имитировать защиту диссертации? Зачем вам нужно обесценивать украинскую науку таким поступком? Вы хотите получить доплату за фейковую степень и присоединиться к фейковым ученым, грабящим бюджет Украины?", — обратилась она к Усику.

Также она высказала предположение, что из-за плотного графика тренировок и поединков, вероятно, не было достаточно времени для проведения исследований, написания статей и диссертаций.

Светлана Вовк призвала Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования отменить решение диссертационного совета на основе применения пункта о нарушении академической добродетели, в частности, академический обман (статья 42 ЗУ "Об образовании").

"Считаю, что чемпион, если он достоин всех побед, должен отказаться от фейкового диплома и принести извинения обществу. А его научный руководитель, члены спецсовета должны быть отстранены от деятельности", — написала она.

В комментариях под сообщением читатели также возмущались тем, что Усик получил научную степень. Оставляли следующие комментарии:

"Равняется на Залужного".

"Будущий мэр или президент".

“Это дурдом, а не защита (((“.

"Что усик, что Залужный — одного поля ягода. Как все обесценивается!"

"Это серьезно????? А он учился в аспирантуре где-то? Или пришел с ноги и защитился?"

Напомним, что ведущий Александр Педан, как писал портал "Комментарии", рассказал о бронировании от мобилизации.



