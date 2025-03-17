Журналист Бутусов критикует команду Зеленского, потому что его не назначили заместителем в Минобороны, - СМИ

Журналист Юрий Бутусов является псевдоэкспертом из-за отсутствия военного и боевого опыта и критикует власти из-за того, что не получил назначения на должность замминистра обороны, которую ему пообещали во время избирательной кампании в 2019 году.

Юрий Бутусов

Об этом передают "Украинские новости". Журналисты установили, что должность Бутусову обещал тогдашний соратник кандидата в президенты Андрей Богдан.

"Бутусову пообещали должность в Министерстве обороны — замминистра обороны — еще во время предвыборной кампании, когда Зеленский был только кандидатом. Тогда его привел Богдан, который сейчас возглавляет "штаб сопротивления" режиму Зеленского в Вене с другими "полуватными" типами", — говорится в материале издания.

Однако президент Зеленский не захотел назначать на этот пост человека, не имеющего профильного образования и опыта участия в боевых действиях.

"И вот с тех пор у Бутусова вырисовался очень устойчивый ресентимент по отношению к Зеленскому, и в соответствии со всеми людьми, которые в его команде. Он его возненавидел", — пишут журналисты "УН".

Пока Бутусов оформил отсрочку от армии, но при этом ездит на передовую и записывает видео в военной форме и каске, хоть и не всегда разбирается в теме. Так, он опубликовал видео, в котором назвал взрывчатое вещество в гранатах "мивиной", а впоследствии удалил эти посты без извинений. Также Бутусов рассказывает, что он лучше разбирается в внутренней ситуации в Главном управлении разведки, чем сам руководитель ГУР Кирилл Буданов.

В свою очередь, военные осуждали Бутусова за сюжет, после которого Силы обороны потеряли плацдарм под Северодонецком.

"Главная проблема Бутусова сейчас – это мелагомания. Это такое психопатическое состояние, которое характеризуется иллюзиями, что в нем есть чрезвычайные знания, чрезвычайные силы, что он все может, что он во всем эксперт, что он может сделать что угодно. И вот у него прямо настолько болезненная и завышенная самооценка, что он уже теряет реальность и связь любой с этим миром", — отмечается в материале издания.

Отмечается, что среди окружения Бутусова есть немало сомнительных персонажей, а сам он давно потерял политическую беспристрастность, рекламируя онлайн-казино, связанные с РФ.

"Он ставит чьи угодно интересы во главу угла — интересы Турчинова с Пашинским, интересы Порошенко, с которым они тесно сотрудничают, интересы венских изгнанников и Андрея Богдана, других людей, среди которых есть граждане с российскими паспортами", — отмечают журналисты.

По их мнению, Бутусов должен нести ответственность за свои поступки и слова, "потому что обманывать людей бесконечно нельзя". Но при этом журналисты предполагают, что Бутусов уже стал политиком.

Напомним, что, по данным СМИ, в первые два года полномасштабной войны Бутусов не появлялся в ТЦК. А впервые пришел на следующий день после принятия закона о мобилизации – чтобы оформить отсрочку. Он ее получил сразу, как отец трех дочерей – до 11 апреля 2025 года включительно. Хотя до этого Бутусов уклонялся от мобилизации, ссылаясь на близорукость из-за избиений "Беркутом" в 2013 году.

В своих публикациях Бутусов возмущается низким уровнем мобилизации, а периодически ездит на войну и фотографируется в военной форме.