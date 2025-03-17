Журналист Бутусов критикует команду Зеленского, потому что его не назначили заместителем в Минобороны, - СМИ

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Недилько Ксения
Журналист Юрий Бутусов является псевдоэкспертом из-за отсутствия военного и боевого опыта и критикует власти из-за того, что не получил назначения на должность замминистра обороны, которую ему пообещали во время избирательной кампании в 2019 году.
Юрий Бутусов
Об этом передают "Украинские новости". Журналисты установили, что должность Бутусову обещал тогдашний соратник кандидата в президенты Андрей Богдан.
Однако президент Зеленский не захотел назначать на этот пост человека, не имеющего профильного образования и опыта участия в боевых действиях.
Пока Бутусов оформил отсрочку от армии, но при этом ездит на передовую и записывает видео в военной форме и каске, хоть и не всегда разбирается в теме. Так, он опубликовал видео, в котором назвал взрывчатое вещество в гранатах "мивиной", а впоследствии удалил эти посты без извинений. Также Бутусов рассказывает, что он лучше разбирается в внутренней ситуации в Главном управлении разведки, чем сам руководитель ГУР Кирилл Буданов.
В свою очередь, военные осуждали Бутусова за сюжет, после которого Силы обороны потеряли плацдарм под Северодонецком.
Отмечается, что среди окружения Бутусова есть немало сомнительных персонажей, а сам он давно потерял политическую беспристрастность, рекламируя онлайн-казино, связанные с РФ.
По их мнению, Бутусов должен нести ответственность за свои поступки и слова, "потому что обманывать людей бесконечно нельзя". Но при этом журналисты предполагают, что Бутусов уже стал политиком.
Напомним, что, по данным СМИ, в первые два года полномасштабной войны Бутусов не появлялся в ТЦК. А впервые пришел на следующий день после принятия закона о мобилизации – чтобы оформить отсрочку. Он ее получил сразу, как отец трех дочерей – до 11 апреля 2025 года включительно. Хотя до этого Бутусов уклонялся от мобилизации, ссылаясь на близорукость из-за избиений "Беркутом" в 2013 году.
В своих публикациях Бутусов возмущается низким уровнем мобилизации, а периодически ездит на войну и фотографируется в военной форме.
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