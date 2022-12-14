Жирная свинья, ты должен ответить за базар, - Дмитрий Гордон

Гордон резко и не особо подбирая слова, отреагировал во время сдержания с телеведущим Василием Головановым 11 декабря на интервью Поворознюка на YouTube-канале Politeka.

Дмитрий Гордон против Александр Поворознюк

Во время интервью президент футбола "Ингулец" заявил, что Гордон — "агент ФСБ" и что журналист имеет якобы квартиру в Москве, записанную на тещу.

"Многие хотят занять нишу эпатажного человека. Она всегда, конечно, популярна. Не только в России. У нас в Украине тоже есть люди, которые хотят выделяться и выделять, – сказал Гордон. – Мне вчера прислали видео с Поворознюком. Это очень забавная. фигура. Такая жирная, отраженная свинья... Хотя это, наверное, я плохо сказал, потому что оскорбляю свиней. Скажем, лягушка. Он относится к категории людей, которые думают сделать себе имидж на очернении популярных людей".

Журналист подчеркнул, что оба утверждения, которые о нем озвучил Поворознюк, – ложь.

"Это чучело повторило нарративы российской пропаганды. Российская пропаганда не знает уже, что делать, как заткнуть рот Гордону. Они не понимают, но знают одно: мои видео в России смотрят десятки миллионов людей. Я для своей страны делаю огромное дело, потому что я говорю правду, рассказываю о том, что я знаю и вижу, и многие люди в России начинают задумываться, не однобокую ли информацию они получают. которого не было ни против кого из граждан Украины за все годы украинской независимости", – сказал Гордон.

Журналист напомнил, что в России против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, объявили в розыск, заочно арестовали, занесли в реестр экстремистов и террористов, а позже признали "иноагентом". Параллельно, продолжил Гордон, российские власти искали способы, как его опозорить. Из-за российского пропагандиста Андрея Караулова они распространили информацию, что у Гордона есть в самом центре Москвы – "с окнами на Кремль", в элитном комплексе Four Seasons – квартира стоимостью 1 млрд руб., записанная на тещу. Караулов утверждал, что украинский журналист якобы сдает эту недвижимость за 1 млн. руб. на месяц.

В конце концов я говорю россиянам, руководству России: "Если есть что-нибудь, то заберите!" Скажите: "Вот мы забрали!" Так все же молчат, – говорит Гордон. – И эта жирная, тупая, тупоголовая лягушка по фамилии Поворознюк повторяет нарративы российской пропаганды".

Журналист обратился к Поворознюку и призвал предоставить доказательства озвученной им информации, а если нет доказательств, то извиниться.

"Тебя же четырежды привлекали к уголовной ответственности и ты сидел. То есть ты понимаешь, что по законам мест, где ты был, ты должен отвечать за базар. Ты должен обосновывать то, что говоришь. Поэтому я призываю тебя обосновать то, что ты сказал , а если не сможешь обосновать, извинися.А если не сможешь попросить прощения, если не будет сил извиниться, я тебе посвящу время.Испортю тебе репутацию и испортю жизнь.Потому что так просто своим грязным, тупым ртом произносить такие вещи я тебе не позволю", – сказал Гордон.

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