В селе Дубово Ковельского района произошло нападение на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки, выполнявшего служебные обязанности. Инцидент произошел 12 июля 2025 во время проверки военно-учетных документов.

Мужчина избил военнослужащего ТЦК лопатой

Около 14.00 один из жителей населенного пункта, увидев представителя ТЦК, получил от него законное требование предъявить документы. Мужчина внезапно набросился на военного с лопатой. Злоумышленник нанес два удара — в лицо и по рукам, после чего скрылся с места происшествия.



Пострадавший военнослужащий был оперативно доставлен в травмпункт Ковельского медицинского объединения. Врачи зафиксировали у него:

закрытый косой перелом основной фаланги большого пальца правой руки (без смещения);

ушибную рану правой щеки.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа райуправления Ковеля полиции. Правоохранителям удалось установить личность нападающего. Ему уже поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины — умышленное причинение телесных повреждений должностному лицу в связи с его деятельностью.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Власти призывают граждан не прибегать к насилию против представителей сил обороны Украины. Напоминаем, что агрессия в отношении военных при исполнении ими служебных обязанностей является уголовно наказуемой и влечет суровое наказание согласно действующему законодательству.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ужине 19 июля на улице Саксаганского в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Автомобиль вылетел из проезжей части прямо на тротуар, где в это время находились люди.



