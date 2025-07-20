logo

BTC/USD

118215

ETH/USD

3705.69

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Жестокое нападение на Волыни: мужчина избил военнослужащего ТЦК лопатой
commentss НОВОСТИ Все новости

Жестокое нападение на Волыни: мужчина избил военнослужащего ТЦК лопатой

На Волыни мужчина напал на военнослужащего ТЦК лопатой во время проверки документов

20 июля 2025, 11:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В селе Дубово Ковельского района произошло нападение на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки, выполнявшего служебные обязанности. Инцидент произошел 12 июля 2025 во время проверки военно-учетных документов.

Жестокое нападение на Волыни: мужчина избил военнослужащего ТЦК лопатой

Мужчина избил военнослужащего ТЦК лопатой

Около 14.00 один из жителей населенного пункта, увидев представителя ТЦК, получил от него законное требование предъявить документы. Мужчина внезапно набросился на военного с лопатой. Злоумышленник нанес два удара — в лицо и по рукам, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавший военнослужащий был оперативно доставлен в травмпункт Ковельского медицинского объединения. Врачи зафиксировали у него:

  • закрытый косой перелом основной фаланги большого пальца правой руки (без смещения);
  • ушибную рану правой щеки.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа райуправления Ковеля полиции. Правоохранителям удалось установить личность нападающего. Ему уже поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины — умышленное причинение телесных повреждений должностному лицу в связи с его деятельностью.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Власти призывают граждан не прибегать к насилию против представителей сил обороны Украины. Напоминаем, что агрессия в отношении военных при исполнении ими служебных обязанностей является уголовно наказуемой и влечет суровое наказание согласно действующему законодательству.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ужине 19 июля на улице Саксаганского в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Автомобиль вылетел из проезжей части прямо на тротуар, где в это время находились люди.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0LgjdwRytTujxbrrmH7Nj4GKcAmUE9wjtPMdNLEBbDn9rYpPmjKMRA3raL5zyHH2El&id=100069164980977
Теги:

Новости

Все новости